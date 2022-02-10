Заблудившийся польский дальнобойщик вызвал тяжелую аварию на Лиепайском шоссе

Авария произошла во вторник уже после наступления темноты на Лиепайском шоссе у Тренчи, в волости Бабитес Марупского края, сообщает передача Degpunktā. Опрошенные вовлеченные в инцидент водители и их знакомые не задумываясь указали, что виновником может быть водитель третьего транспортного средства, допустивший грубую ошибку.

Как рассказали вовлеченные в ДТП, в 18 часов фура из Польши искала хозяйство, в которое было необходимо доставить груз. Водитель машины частично завернул на подъездную дорогу, однако часть трейлера осталась на шоссе.

ФОТО: Скриншот видео

В это время со стороны Добеле в направлении Риги ехал грузовик Volvo, водитель которого Гатис рассказал, что он заметил препятствие, еще подумал о том, что водитель странно остановился, однако в тот момент со стороны Риги ехала легковушка BMW. Ее водитель увидел препятствие поздно и врезался в прицеп, после чего машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Volvo. У грузовика Volvo от удара лопнула передняя левая шина, после чего и этот автомобиль вылетел на встречную полосу.

Водитель грузовика считает, что причину аварии стоит искать в замешательстве иностранца. Он искал адрес или место, где ему надо повернуть, чтобы попасть в пункт назначения.

Водитель фуры из Польши и водитель Volvo не пострадали. В свою очередь водителю BMW, транспортное средство которого основательно повреждено, потребовалась госпитализация. Медики оценивают его состояние как стабильное, его жизни ничего не угрожает.