"Это мировая война": Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

"Граждане США должны уехать сейчас же, - сказал Байден в интервью NBC News. - Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля".
Байден подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не отправит американские войска в Украину, даже для спасения американцев в случае российского вторжения.
"Это мировая война. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, мы окажемся в совершенно другом мире", - сказал Байден.
Госдепартамент США также призвал граждан США не ездить в Украину, а находящихся там американцев немедленно уехать на коммерческом или другом доступном транспорте.
Байден отверг возможность эвакуации американцев из Украины, спросив: "Как вы их вообще найдете?"
"Я надеюсь, что даже если [президент России Владимир Путин] достаточно большой дурак, чтобы вторгнуться, он все же достаточно умен, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан",
Глава США добавил, что ему не нужно говорить об этом Путину, поскольку "он это знает".
Ранее 10 февраля Госдеп США обновил свои рекомендации, попросив американских граждан не ездить в Украину или покинуть ее "из-за возросшей угрозы российских военных действий и Covid-19". В конце января ведомство предписало семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть территорию Украины. После этого о частичной эвакуации дипломатов из Украины также объявляли Великобритания, Германия, Канада, Австралия и Япония.
С осени прошлого года Россия наращивает концентрацию войск у границ Украины, что стало причиной возникновения мнения об опасности российского вторжения. По оценке западных стран, у границ находятся 100-125 тысяч российских военных. Власти России объясняют перемещения войск учениями. На фоне напряженности Россия уже инициировала переговоры с США и НАТО о "гарантиях безопасности" в Европе, но те объявили, что не пойдут на серьезные уступки, такие как отказ от расширения НАТО и пр.