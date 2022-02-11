"Это мировая война": Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

"Граждане США должны уехать сейчас же, - сказал Байден в интервью NBC News. - Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля".

Байден подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не отправит американские войска в Украину, даже для спасения американцев в случае российского вторжения.

"Это мировая война. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, мы окажемся в совершенно другом мире", - сказал Байден.

Госдепартамент США также призвал граждан США не ездить в Украину, а находящихся там американцев немедленно уехать на коммерческом или другом доступном транспорте.

Байден отверг возможность эвакуации американцев из Украины, спросив: "Как вы их вообще найдете?"

"Я надеюсь, что даже если [президент России Владимир Путин] достаточно большой дурак, чтобы вторгнуться, он все же достаточно умен, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан",

- сказал Байден.

Глава США добавил, что ему не нужно говорить об этом Путину, поскольку "он это знает".

Ранее 10 февраля Госдеп США обновил свои рекомендации, попросив американских граждан не ездить в Украину или покинуть ее "из-за возросшей угрозы российских военных действий и Covid-19". В конце января ведомство предписало семьям сотрудников посольства США в Киеве покинуть территорию Украины. После этого о частичной эвакуации дипломатов из Украины также объявляли Великобритания, Германия, Канада, Австралия и Япония.