"Его ДНК не может попасть в руки Кремлю". Теперь ясно, почему Путин и Макрон сидели за ДЛИННЮЩИМ столом

По этой причине Макрон был вынужден держаться от Путина на значительном расстоянии, а лидеры во время переговоров сидели на противоположных концах четырехметрового стола.

Макрону предложили два варианта: пройти ПЦР-тест и поговорить с Путиным на небольшом расстоянии или следовать более строгим требованиям по социальному дистанцированию.

"Мы прекрасно знали, что означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы в их руки попала ДНК нашего президента", - сказал один из собеседников агентства.

Второй источник подтвердил, что Макрон отказался делать ПЦР-тест в Москве, но сделал его перед отъездом, а также прошел тестирование на антиген в России в присутствии своего врача.

Визит Макрона в Москву состоялся 7 февраля.

Это был первый визит высокопоставленного западного лидера в Москву с тех пор, как Москва начала концентрировать на границе Украины войска.