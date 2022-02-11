Пт, 11.02.2022
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"Его ДНК не может попасть в руки Кремлю". Теперь ясно, почему Путин и Макрон сидели за ДЛИННЮЩИМ столом

ФОТО: SCANPIX

Президент Франции Эмануэль Макрон перед встречей с президентом России Владимиром Путиным отклонил требование Кремля о проведении ПЦР-теста на Covid-19, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника, близких к Макрону, в четверг, 10 февраля. Президент Франции сдал тест перед отъездом.

По этой причине Макрон был вынужден держаться от Путина на значительном расстоянии, а лидеры во время переговоров сидели на противоположных концах четырехметрового стола.

Макрону предложили два варианта: пройти ПЦР-тест и поговорить с Путиным на небольшом расстоянии или следовать более строгим требованиям по социальному дистанцированию.

"Мы прекрасно знали, что означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы в их руки попала ДНК нашего президента", - сказал один из собеседников агентства.

Второй источник подтвердил, что Макрон отказался делать ПЦР-тест в Москве, но сделал его перед отъездом, а также прошел тестирование на антиген в России в присутствии своего врача.

Визит Макрона в Москву состоялся 7 февраля.

Это был первый визит высокопоставленного западного лидера в Москву с тех пор, как Москва начала концентрировать на границе Украины войска.

Многие комментаторы в СМИ и соцсетях выразили удивление фотографиями Путина и Макрона за большим столом. Некоторые дипломаты и другие наблюдатели увидели в этом дипломатический сигнал из Кремля.


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