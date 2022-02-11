Россия перекрыла небо в районе Крыма. Что об этом говорят в Киеве и Москве

Он сослался на информацию, которую распространило украинское государственное предприятие "Держгiдрографiя".

Оно опубликовало несколько предупреждений об опасностях для судоходства, в которых запретило плавание в нескольких районах Черного и Азовского морей, объяснив это ракетными и артиллерийскими стрельбами.

ФОТО: BBC

Аналогичную карту с теми же районами опубликовали Военно-морские силы Украины. "Россия продолжает разрушительную деятельность по дестабилизации обстановки безопасности в Азово-Черноморском регионе, охватывающей значительную часть морских районов - практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря", - говорится в сообщении ВМС, опубликованном в официальном "Фейсбуке" ведомства.

Министерство обороны Украины заявило, что Россия своими учениями фактически перекрыла морские пути: "Эти действия являются еще одной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенных правам в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендованные морские пути, РФ практически сделала невозможным свободное плавание в указанных районах и исключила возможность свободного входа судов в морские порты Украины, особенно в Азовском море".

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военные маневры и передвижения российских кораблей в Черном море соответствуют международному праву и не блокируют торговые пути.

Районы, отмеченные в украинских предупреждениях, отличаются от районов, которые значатся в российских НОТАМах.

Большие маневры

Россия готовится проводить большие морские учения сразу на двух морях - Средиземном и Черном.

Ранее в Средиземном море была сформирована группа из шести больших десантных кораблей. "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец" и "Петр Моргунов" прибыли туда с Северного флота, а "Королев", "Минск" и "Калининград" - с Балтийского.

8 февраля группа десантных кораблей направилась в Черное море. В составе Черноморского флота России - семь больших десантных кораблей.

На Средиземном море также собран сводный отряд кораблей. С Тихоокеанского флота прибыли ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". С Северного флота - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Накануне в Белоруссии начались крупные учения "Союзная решимость-2022", на которые были переброшены войска из российского Восточного военного округа.

Эти учения проходят на фоне обострения отношений России и Украины, которую поддерживают Западные страны.

На Западе считают, что маневры могут быть частью подготовки реальных боевых действий против Украины.

Симферопольский РПИ

В Киеве продолжают считать Симферопольский район полетной информации (РПИ) украинским воздушным пространством. После захвата российскими войсками диспетчерского центра в Симферополе на Украине за этот РПИ отвечают одесский и днепровский диспетчерские центры.

При этом российские диспетчеры де-факто управляют воздушным движением над Крымом и прилегающими водами. В этих районах летают в основном российские самолеты.

Международные рейсы, в том числе и украинские, проходят через окраинные районы симферопольского РПИ, где их движение координируют украинские диспетчеры.