Павлютс: Достигнута договоренность об ослаблении ограничений и отказе от сертификатов в магазинах

Министр готовит решение к заседанию правительства, намеченному на 15 февраля.

Vakar ar koalīcijas partneriem vienojāmies par atlikušajiem jautājumiem (pamatā par sertifikātu pielietojumu martā) ierobežojumu atvieglošanai, gatavojam lēmumus uz valdības sēdi 15/02, lai visiem savlaicīgi būtu zināms, kas gaidāms.

Paldies kolēģiem! https://t.co/NvnJKsd92h — Daniels Pavluts (@pavluts) February 11, 2022

Павлютс призывает коалицию согласовать план снижения мер безопасности, который будет реализован в три этапа, предусмотрев с 1 апреля возможность снятия всех ограничений, сообщили в Минздраве. Министр также предложил отменить требование предъявлять ковид-сертификат в магазинах, сообщает портал LSM.lv.

Павлютс сообщил в обращении к СМИ, что считает, что омикрон-волну пандемии коронавируса необходимо преодолевать безопасно и ответственно, а также просто и понятно для всех. Поэтому он призвал партнеров по коалиции согласовать план по сокращению мер безопасности в три ключевых этапа.

"В то же время правительство должно учитывать, что ситуация в здравоохранении все еще очень сложная, и снижение заболеваемости ожидается только во второй половине февраля", - указал министр.

В Минздраве указали, что снижение мер безопасности начато в школах, где сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Со следующей недели первое существенное послабление предусмотрено для детей: с 14 февраля на учеников и учителей, ставших контактными лицами заболевшего Covid-19, не будут распространяться условия карантина.

"Также планируется, что с 16 февраля мы облегчим условия карантина в дошкольных учреждениях, дети смогут посещать занятия по интересам и различные мероприятия без предъявления результатов тестов, на детей не будут распространяться зоны безопасности, и они смогут посещать "зеленую среду" без ограничений", - сообщил министр.

При этом для безопасности учеников и учителей в школах по-прежнему сохранится всеобъемлющее тестирование.

Вторым этапом министр с 1 марта призывает реализовать самые серьезные на сегодняшний день послабления мер безопасности:

отменить запрет на работу закрытых в настоящее время отраслей, таких как ночные клубы и аттракционы,

отменить ограничения рабочего времени и требования по минимальной квадратуре для предоставления услуг,

обязательные требования о вентиляции, соблюдении дистанции и удаленной работе сделать рекомендательными,

отменить требование о наличии ковид-сертификата в розничной торговле, сохранив при этом требование об обеспечении 15 квадратных метров на одного посетителя, как в Литве,

значительно повысить максимально разрешенное число посетителей на организованных мероприятиях - с 500 до 3000 человек, а также отменить требование о регистрации посетителей,

увеличить разрешенное число людей на частных мероприятиях - с десяти до 50 в помещении, с 20 до 100 на открытом воздухе,

не будет ограничений на численность групп в спортивных, учебных и коллективах самодеятельности.

В сфере туризма планируется соблюдение минимальных требований Евросоюза: разрешение на въезд из всех стран при наличии ковид-сертификата или отрицательного результата теста на Covid-19 без требования о соблюдении самоизоляции.

В то же время министр здравоохранения призывает продолжать использовать медицинские маски или респираторы FFP2 в помещении, а также пользоваться сертификатами в условиях повышенного риска: при большом скоплении людей и невозможности контролировать расстояние или там, где не используются медицинские маски или респираторы FFP2, - на мероприятиях, аттракционах, в ночных клубах, при занятиях спортом, в кружках самодеятельности, заведениях общественного питания, на религиозных мероприятиях, при предоставлении услуг, где не используются маски, и при работе с клиентами.

Если ситуация в больницах стабилизируется и в Латвии будет не более 25 новых госпитализированных больных Covid-19 в сутки, с 1 апреля планируется отменить и другие меры безопасности, сообщили в министерстве.