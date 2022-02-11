В Эстонии лось спровоцировал столкновение грузовика и легковушки: погиб человек

В 5:40 центр тревоги получил сообщение о тяжелом ДТП на 13-м километре шоссе Тарту - Вильянди - Килинги-Нымме в волости Эльва в Тартумаа.

По словам аварийного полицейского из Тартуского отдела полиции Марта Алупере, участниками тяжелого ДТП стали легковой автомобиль Opel, в котором были два человека, грузовик Scania, в котором находился только водитель, и выбежавший на дорогу лось.

"В результате столкновения находившийся за рулем Opel 64-летний мужчина, к сожалению, получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия. Его пассажирка, 64-летняя женщина, тоже пострадала и была доставлена в Клинику Тартуского университета. Водитель грузовика не пострадал", - объяснил Алупере.

Согласно собранной на месте происшествия первичной информации, рано утром легковой автомобиль Opel Vectra ехал из Пухья в сторону Тарту, когда неожиданно на дорогу выбежал лось. "Машина отклонилась на встречную полосу и столкнулась там с шедшим ей навстречу со стороны Тарту грузовиком Scania. В результате столкновения оба транспортных средства съехали в кювет, закрыв на месте аварии для движения одну полосу. Выбежавшее на дорогу животное умерло", - описал работавший на месте происшествия полицейский.

В полиции добавили, что у водителей были права, резина на их машинах соответствовала требованиям. Водитель грузовика был трезв, трезвость водителя Opel установят в ходе экспертизы.

Авария случилась на участке дороги, где максимально допустимая скорость составляет 90 км/ч. Речь идет о прямом участке дороги с довольно хорошей видимостью. Дорожное покрытие в момент ДТП было сухим.