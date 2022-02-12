В Лимбажи мужчина забрался на башню связи и угрожал спрыгнуть
В Лимбажи мужчина перелез через ограждение и взобрался на башню связи, угрожая с нее спрыгнуть, сообщает передача Degpunktā.
В Лимбажи мужчина перелез через ограждение и взобрался на башню связи, угрожая с нее спрыгнуть, сообщает передача Degpunktā.
"Ну, хватит. Ну "скорая" и все остальные. Да? Большое спасибо. Я вас не трогаю, не трогайте меня. Хорошо? Я вам клянусь, если он полезет наверх - я спрыгну. Я клянусь. Я предупреждаю! Оставьте меня в покое", - кричал мужчина, не забывая сдабривать свою речь нецензурной бранью.
Действуя с осторожностью, спасателям все-таки удалось уговорить мужчину не прыгать.
"Это не первый случай, у нас интересный дом. Не знаю, это тот же самый или другой мужчина. Не хотелось тревожить представителей оперативных служб. У пожарных был специальный подъемник, удалось все удачно предотвратить", - рассказала жительница дома.
Стражи порядка подтвердили, что мужчина в подобную ситуацию попадает уже не в первый раз.
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