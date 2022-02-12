В Лимбажи мужчина забрался на башню связи и угрожал спрыгнуть

"Ну, хватит. Ну "скорая" и все остальные. Да? Большое спасибо. Я вас не трогаю, не трогайте меня. Хорошо? Я вам клянусь, если он полезет наверх - я спрыгну. Я клянусь. Я предупреждаю! Оставьте меня в покое", - кричал мужчина, не забывая сдабривать свою речь нецензурной бранью.