Исследование: Эффективность бустерной дозы значительно снижается уже через четыре месяца

Несмотря на то, что сейчас хорошо задокументировано, как эффективность вакцин снижается после получения первых двух доз, о длительности защиты бустерной дозы публикаций было относительно мало.

В основе нового исследования лежат более 241 204 визитов в отделения чрезвычайных ситуаций и клиники неотложной помощи, а также 93 408 более серьезных случаев госпитализации среди взрослых больных Covid-19 в период с 26 августа 2021 года по 22 января 2022 года.

Эффективность вакцин оценивали путем сравнения вероятности положительного результата теста на Covid-19 между вакцинированными и невакцинированными пациентами с использованием статистических методов по календарным неделям и географическим регионам, а также с поправкой на возраст пациентов, местный уровень переносимости и заболеваемость пациентов другими болезнями.

В период, в котором доминировал омикрон-штамм, эффективность вакцин по отношению к визитам, связанным с Covid-19, составляла 87% в первые два месяца после получения третьей дозы, но снизилась до 66% спустя четыре месяца после получения этой дозы.

Эффективность вакцин по отношению к случаем госпитализации составляла 91% в первые два месяца после получения бустерной дозы, но снизилась до 78% спустя четыре месяца после ее получения.

"Констатация, что предоставляемая мРНК-вакцинами защита снизилась спустя несколько месяцев после получения третьей дозы, подтверждает то, насколько важно и в дальнейшем рассматривать дополнительные дозы для сохранения или улучшения защиты", - отметили авторы исследования.