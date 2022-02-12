Сб, 12.02.2022
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  • Исследование: Эффективность бустерной дозы значительно снижается уже через четыре месяца
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Исследование: Эффективность бустерной дозы значительно снижается уже через четыре месяца

ФОТО: Reuters/Scanpics

Эффективность третьей или бустерной дозы вакцины против Covid-19 производства Pfizer и Moderna значительно снижается уже спустя четыре месяца после ее получения, свидетельствуют результаты нового исследования американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает AFP.

Несмотря на то, что сейчас хорошо задокументировано, как эффективность вакцин снижается после получения первых двух доз, о длительности защиты бустерной дозы публикаций было относительно мало.

В основе нового исследования лежат более 241 204 визитов в отделения чрезвычайных ситуаций и клиники неотложной помощи, а также 93 408 более серьезных случаев госпитализации среди взрослых больных Covid-19 в период с 26 августа 2021 года по 22 января 2022 года.

Эффективность вакцин оценивали путем сравнения вероятности положительного результата теста на Covid-19 между вакцинированными и невакцинированными пациентами с использованием статистических методов по календарным неделям и географическим регионам, а также с поправкой на возраст пациентов, местный уровень переносимости и заболеваемость пациентов другими болезнями.

В период, в котором доминировал омикрон-штамм, эффективность вакцин по отношению к визитам, связанным с Covid-19, составляла 87% в первые два месяца после получения третьей дозы, но снизилась до 66% спустя четыре месяца после получения этой дозы.

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Эффективность вакцин по отношению к случаем госпитализации составляла 91% в первые два месяца после получения бустерной дозы, но снизилась до 78% спустя четыре месяца после ее получения.

"Констатация, что предоставляемая мРНК-вакцинами защита снизилась спустя несколько месяцев после получения третьей дозы, подтверждает то, насколько важно и в дальнейшем рассматривать дополнительные дозы для сохранения или улучшения защиты", - отметили авторы исследования.

Главный советник президента США Джо Байдена по вопросам медицины Энтони Фаучи в среду в Белом доме на пресс-конференции о Covid-19 заявил, что, возможно, потребуется четвертая доза вакцины для людей со слабой реакцией иммунной системы.


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