Видео ⟩ "При полиции меня выкинули на улицу": после смерти матери дочь продала квартиру, не сказав брату

Он задекларирован и рассказывает, что всю жизнь прожил в квартире на улице Раунас вместе с матерью. После ее смерти в октябре прошлого года он не смог унаследовать квартиру, потому что мать в уже далеком 2006 году продала ее дочери (сестре Йона) Бируте.

С 2006 года коммунальные счета были адресованы владельцу квартиры - сестре, но поскольку она там не жила, их оплачивала либо мать, либо он сам, рассказывает Йон. Он оплачивал счета и после смерти матери, до января 2022 года.

В январе этого года Йон узнал, что сестра продала квартиру. Это выяснилось, когда в дом явился новый владелец и пытался выломать дверь. До приобретения квартиры новый владелец не явился осмотреть жилище и убедиться, что там никто не живет, рассказывает Йон.

"Однажды утром сходил в поликлинику. Когда пришел, больше не мог попасть внутрь - меня выгнали из квартиры", - рассказал Йон.

Он позвал на помощь полицию, но та была бессильна, потому что закон на стороне нового владельца.

"В присутствии полиции мне приказали убраться из квартиры со всеми вещами, а я там задекларирован и реально живу. У сестры никогда даже ключей от квартиры не было, она обманула покупателя, не сказав, что я там живу", - указал Йон.

Как свидетельствует информация в Земельной книге, сестра Йона продала квартиру за сравнительно небольшую сумму - 20 тысяч евро. Йон допускает, что цена квартиры установлена настолько низкой, потому что Бирута понимала - у нового владельца будет спор с ее братом Йоном.

"Теперь мне некуда идти. Греюсь в подъездах, хожу по знакомым", - рассказывает Йон.