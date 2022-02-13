Байден предупредил Путина о "решительном ответе" в случае вторжения на Украину, Киев утвердил план эвакуации населения

Олимпиада в Пекине заканчивается 20 февраля; пытаясь спрогнозировать дату начала российского вторжения, если оно случится, многие комментаторы допускали, что Путин дождется конца Игр, чтобы не омрачать мероприятие, столь важное для китайского лидера, от поддержки или благожелательного нейтралитета которого Россия сильно зависит в условиях конфронтации с Западом.

Госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение в Украину "в любой момент" ФОТО: Reuters

Нападение может начаться с воздушных бомбардировок, которые затруднят эвакуацию и поставят под угрозу мирных жителей, предупредил Белый дом в пятницу.

Вслед за США многие другие страны, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Нидерланды и Швейцария, также стали рекомендовать своим гражданам не ездить на Украину, а уже находящимся там - покинуть ее незамедлительно.

США и другие страны Запада указывают, что Россия сосредоточила беспрецедентно большое количество войск и боевой техники на границах с Украиной, в аннексированном Крыму и в Беларуси. Москва настаивает, что у нее нет планов военного вторжения на Украину, а передвижения российских войск по своей территории не должны никого беспокоить. Развертывание войск в Беларуси Москва и Минск называют совместными учениями, которые закончатся 20 февраля.

Эвакуация и оптимизация

В субботу мэрия украинской столицы объявила, что утвердила план действий на случай нападения.

"Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

Население Киева, по официальным данным за декабрь прошлого года, превышало 2,9 миллиона человек.

Посольство США в Киеве остается почти пустым. Консульские услуги в нем приостанавливаются, секретная документация и техника, как сказали в Госдепартаменте, "сокращаются" ФОТО: Reuters

США заявили, что сокращают штат своего посольства в Киеве из-за угрозы вторжения. Оказание консульских услуг приостановлено, сотрудникам, выполняющим второстепенные функции, приказано покинуть страну. Членам семей сотрудников было предписано покинуть страну еще раньше. На закрытом брифинге в Госдепартаменте корреспонденту Пи-би-эс на вопрос о том, уничтожают ли сотрудники посольства в Киеве секретные документы и оборудование, ответили утвердительно, хотя и не вдаваясь в подробности.

Также Пентагон распорядился "временно передислоцировать" из Украины 160 инструкторов флоридской Национальной гвардии, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

США "сохранят небольшое консульское представительство" во Львове для обслуживания американских граждан в экстренных ситуациях, сообщает Госдепартамент.

Госсекретарь Энтони Блинкен позднее пояснил, что считает распоряжение об отзыве дипломатов "благоразумной мерой", так как "риск военных действий со стороны России достаточно высок, угроза достаточно серьезна".

В субботу нидерландская авиакомпания KLMсообщила, что прекращает полеты на Украину в связи с угрозой вторжения. Назначенный на вечер субботы рейс из Нидерландов в Киев отменен. Когда возобновится авиасообщение, неизвестно. В компании заявили, что прекращение связано с рисками в области безопасности.

Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс написала в "Твиттере", что она и основная команда дипмиссии остаются в Киеве.

МИД Австралии объявил о приостановке работы своего посольства в Киеве и об отъезде сотрудников из-за "ухудшающейся ситуации в области безопасности". Все операции посольства переносятся во временный офис во Львове. Об аналогичных мерах заявила и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Россия в свою очередь решила "оптимизировать" численность своего дипломатического персонала на Украине, но уже из-за "провокаций" других стран.

"Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - сказала представитель МИД России Мария Захарова.