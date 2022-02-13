Байден предупредил Путина о "решительном ответе" в случае вторжения на Украину, Киев утвердил план эвакуации населения

Президент США Джо Байден провел часовой телефонный разговор с Владимиром Путиным и предупредил его о тяжелых последствиях в случае российского вторжения на Украину, а мэр Киева Виталий Кличко объявил, что власти города утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о скором нападении России. Западные страны вывозят из Украины сотрудников посольств, но президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что информации о "возможном вторжении" стало чересчур много.
В субботу вечером президент США около часа говорил по телефону с российским лидером и заявил, что в случае вторжения "США вместе с союзниками и партнерами решительно ответят и быстро заставят Россию заплатить очень дорогую цену", сказано в сообщении Белого дома, распространённом после переговоров. Как отмечает американская администрация, "Байден ясно дал понять президенту Путину, что хотя США готовы и дальше заниматься дипломатией", они "точно так же готовы и к другим сценариям".
Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал журналистам, что российский президент говорил главе Белого дома об опасности "милитаризации Украины, ее накачк[и] современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма". Ушаков также сказал, что Путин снова обвинил Киев в саботировании Минских соглашений об урегулировании кризиса в Донбассе.
Агентство ТАСС также цитирует высказывание Ушакова о том, что Байден в разговоре с Путиным "ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером". "Сегодняшний разговор прошёл в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину", - передает слова Ушакова Интерфакс.
Ранее в Белом доме сообщили, что на телефонных переговорах в субботу настояла именно американская сторона, Россия предлагала провести видеоконференцию в понедельник.
Телефонная дипломатия
В субботу также состоялся разговор госсекретаря США Тони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Блинкен позвонил российскому коллеге, чтобы "обсудить острую общую обеспокоенность тем, что Россия может рассматривать возможность начала дальнейшей военной агрессии против Украины в ближайшие дни", говорится в заявлении Госдепартамента.
Вскоре после этого Пентагон сообщил о телефонном разговоре министров обороны двух стран - Ллойда Остина и Сергея Шойгу. В скупом сообщении американского военного ведомства говорится, что "они обсуждали наращивание российских сил в Крыму и вокруг Украины".
Кроме того, в этот же день российский президент снова поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном, который на этой неделе провел с ним почти шестичасовую встречу в Москве. В Кремле сообщили, что разговор длился час 40 минут и касался Украины. После разговора Елисейский дворец уточнил, что Макрон заявил Путину о несовместимости ведения искреннего диалога с нагнетанием военной напряженности. Кроме того, стороны "выразили желание продолжать диалог" о способах реализации Минских соглашений, говорит офис президента Франции.
При этом в сообщении Кремля о разговоре Путина с Макроном сказано, что лидеры "обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском "вторжении" на Украину, под аккомпанемент которых идёт масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе".
После разговора с Путиным Макрон связался с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявили в офисе Зеленского.
Зеленский призывает не паниковать
Сам Зеленский в субботу заявил, что спекуляций о возможном вторжении стало слишком много: "Я считаю, что в настоящее время в информационном пространстве чересчур много информации относительно глубокой, полномасштабной войны со стороны Российской Федерации. Даже уже называют соответствующие даты".
"Правда в том, что у нас есть разная информация. И сейчас лучший друг для врагов - это паника в нашей стране. И вся эта информация только провоцирует панику и не помогает нам", - добавил он.
Накануне госсекретарь США заявил, что Россия может начать вторжение в Украину "в любой момент". "Сейчас мы проходим такое временное окно, когда вторжение может произойти в любой момент, и, чтобы было понятно, даже во время Олимпиады, - сказал он. - Проще говоря, мы продолжаем наблюдать очень тревожные признаки эскалации со стороны России, в том числе новые российские силы на границе с Украиной".
Олимпиада в Пекине заканчивается 20 февраля; пытаясь спрогнозировать дату начала российского вторжения, если оно случится, многие комментаторы допускали, что Путин дождется конца Игр, чтобы не омрачать мероприятие, столь важное для китайского лидера, от поддержки или благожелательного нейтралитета которого Россия сильно зависит в условиях конфронтации с Западом.
Нападение может начаться с воздушных бомбардировок, которые затруднят эвакуацию и поставят под угрозу мирных жителей, предупредил Белый дом в пятницу.
Вслед за США многие другие страны, в том числе Великобритания, Канада, Австралия, Германия, Нидерланды и Швейцария, также стали рекомендовать своим гражданам не ездить на Украину, а уже находящимся там - покинуть ее незамедлительно.
США и другие страны Запада указывают, что Россия сосредоточила беспрецедентно большое количество войск и боевой техники на границах с Украиной, в аннексированном Крыму и в Беларуси. Москва настаивает, что у нее нет планов военного вторжения на Украину, а передвижения российских войск по своей территории не должны никого беспокоить. Развертывание войск в Беларуси Москва и Минск называют совместными учениями, которые закончатся 20 февраля.
Эвакуация и оптимизация
В субботу мэрия украинской столицы объявила, что утвердила план действий на случай нападения.
"Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.
США заявили, что сокращают штат своего посольства в Киеве из-за угрозы вторжения. Оказание консульских услуг приостановлено, сотрудникам, выполняющим второстепенные функции, приказано покинуть страну. Членам семей сотрудников было предписано покинуть страну еще раньше. На закрытом брифинге в Госдепартаменте корреспонденту Пи-би-эс на вопрос о том, уничтожают ли сотрудники посольства в Киеве секретные документы и оборудование, ответили утвердительно, хотя и не вдаваясь в подробности.
Также Пентагон распорядился "временно передислоцировать" из Украины 160 инструкторов флоридской Национальной гвардии, сообщил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.
США "сохранят небольшое консульское представительство" во Львове для обслуживания американских граждан в экстренных ситуациях, сообщает Госдепартамент.
Госсекретарь Энтони Блинкен позднее пояснил, что считает распоряжение об отзыве дипломатов "благоразумной мерой", так как "риск военных действий со стороны России достаточно высок, угроза достаточно серьезна".
В субботу нидерландская авиакомпания KLMсообщила, что прекращает полеты на Украину в связи с угрозой вторжения. Назначенный на вечер субботы рейс из Нидерландов в Киев отменен. Когда возобновится авиасообщение, неизвестно. В компании заявили, что прекращение связано с рисками в области безопасности.
Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс написала в "Твиттере", что она и основная команда дипмиссии остаются в Киеве.
МИД Австралии объявил о приостановке работы своего посольства в Киеве и об отъезде сотрудников из-за "ухудшающейся ситуации в области безопасности". Все операции посольства переносятся во временный офис во Львове. Об аналогичных мерах заявила и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Россия в свою очередь решила "оптимизировать" численность своего дипломатического персонала на Украине, но уже из-за "провокаций" других стран.
"Опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций", - сказала представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне МИД России заявил о "сговоре" западных властей и СМИ с целью "нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий".