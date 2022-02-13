Выявлено 7789 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 43,8%

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:​

один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Один скончавшийся не был привит от Covid-19 или не закончил курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3006 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4783 человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 6847,2 случая.

Всего вчера было сделано 17 799 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,8%.