Вс, 13.02.2022
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Йон, его сестра продала квартиру после смерти матери

Выявлено 7789 новых случаев Covid-19, доля положительных результатов - 43,8%

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 7789 новых случаев Covid-19, получены данные о четырех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:​

  • один человек - в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Один скончавшийся не был привит от Covid-19 или не закончил курс вакцинации, трое были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3006 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4783 человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился и составляет 6847,2 случая.

Всего вчера было сделано 17 799 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 43,8%.

Всего за время пандемии Covid-19 в Латвии заразились 518 622 человека, скончались 5024 человека.


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