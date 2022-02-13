Вс, 13.02.2022
Это мировая война. Когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, мы окажемся в совершенно другом мире Джо Байден, президент США
Джо Байден, президент США
17

"После Украины на очереди будут страны Балтии". Кличко призвал мир поддержать Украину

Виталий Кличко ФОТО: AFP / Scanpix

После Украины на очереди у России будут страны Балтии, заявил газете Welt am Sonnang мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что против агрессии будет бороться вся Украина, пишет DW.

Кличко призвал к солидарности с Украиной весь мир. "Мы в Украине готовы к самому худшему, сейчас мир должен оказать нам поддержку", - заявил он в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, которое выйдет в воскресенье, 13 февраля.

По словам Кличко, Владимир Путин стремится к мировому влиянию, "и Запад должен знать, что после Украины на очереди будут страны Балтии".

17

"Мы - только начало", - сказал киевский градоначальник.

"Если Олаф Шольц и другие государственные лидеры будут говорить с Путиным, они должны ясно дать ему понять одно: вся наша страна будет бороться против нападения, и это будет иметь очень серьезные последствия", - подчеркнул Кличко.

Ранее, 27 января в интервью DW Виталий Кличко высказался за дипломатические урегулирование конфликта вокруг Украины, но подчеркнул, что оно не может быть достигнуто за счет интересов его страны. "Ведь не секрет: Россия желает восстановить советскую империю. Но мы не хотим обратно в СССР", - заявил Кличко.

24 января в интервью немецкому таблоиду Bild мэр Киева обвинил Германию в "предательстве друзей" за отказ согласовать поставки оружия Украине.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back