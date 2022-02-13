"После Украины на очереди будут страны Балтии". Кличко призвал мир поддержать Украину

Кличко призвал к солидарности с Украиной весь мир. "Мы в Украине готовы к самому худшему, сейчас мир должен оказать нам поддержку", - заявил он в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, которое выйдет в воскресенье, 13 февраля.

По словам Кличко, Владимир Путин стремится к мировому влиянию, "и Запад должен знать, что после Украины на очереди будут страны Балтии".

"Мы - только начало", - сказал киевский градоначальник.

"Если Олаф Шольц и другие государственные лидеры будут говорить с Путиным, они должны ясно дать ему понять одно: вся наша страна будет бороться против нападения, и это будет иметь очень серьезные последствия", - подчеркнул Кличко.

Ранее, 27 января в интервью DW Виталий Кличко высказался за дипломатические урегулирование конфликта вокруг Украины, но подчеркнул, что оно не может быть достигнуто за счет интересов его страны. "Ведь не секрет: Россия желает восстановить советскую империю. Но мы не хотим обратно в СССР", - заявил Кличко.