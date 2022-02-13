Посол России в Швеции: "Срали мы на санкции Запада"

В интервью Татаринцев заявил о том, что Россия возражает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

"Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась", - сказал дипломат

При этом он уклонялся от вопросов про концентрацию армии России возле границ Украины.

"Россия, как и другие страны, имеет право перемещать свои войска в рамках государственных границ без объяснений", - говорит Татаринцев.

В то же время он подчеркнул, что Россия повторно указала, что не хочет нападать на Украину.

"Этого должно быть достаточно", - сказал посол.

Кроме того, Татаринцев выразил уверенность, что у санкций Запада не будет желаемого эффекта.

"Извините за язык - но мы срали на санкции Запада", - цитирует его слова шведское издание.