Посол России в Швеции: "Срали мы на санкции Запада"
"Извините за язык — но мы срали на санкции Запада", - так в интервью шведскому СМИ Aftonbladet заявил посол России в Швеции Виктор Татаринцев.
"Извините за язык — но мы срали на санкции Запада", - так в интервью шведскому СМИ Aftonbladet заявил посол России в Швеции Виктор Татаринцев.
В интервью Татаринцев заявил о том, что Россия возражает против вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
"Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась", - сказал дипломат
При этом он уклонялся от вопросов про концентрацию армии России возле границ Украины.
"Россия, как и другие страны, имеет право перемещать свои войска в рамках государственных границ без объяснений", - говорит Татаринцев.
В то же время он подчеркнул, что Россия повторно указала, что не хочет нападать на Украину.
"Этого должно быть достаточно", - сказал посол.
Кроме того, Татаринцев выразил уверенность, что у санкций Запада не будет желаемого эффекта.
Напомним, что в январе власти Швеции заявляли, что вопрос о вступлении королевства в НАТО не стоит на повестке дня.