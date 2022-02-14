Пн, 14.02.2022
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  • Когда добавлять лавровый лист в еду? Оставить в кастрюле или выбросить?

Когда добавлять лавровый лист в еду? Оставить в кастрюле или выбросить?

ФОТО: Marina Onokhina/Shutterstock.com

Лавровый лист - очень классическая приправа, которая наверняка найдётся на полке для специй у каждой хозяйки и хозяина со стажем. Молодое поколение кулинаров, возможно, использует их реже, предпочитая более экзотические вкусы (хотя эти листья являются неотъемлемой частью такой экзотической кухни, как индийская), но ясно одно - лавровый лист прекрасен и придает еде отличный вкус, но...

Зачем добавлять в еду лавровый лист?

Лавровый лист обычно добавляют в супы и некоторые вторые блюда, например, рагу, сытные мясные соусы. Супы действительно становятся вкуснее и ароматнее, если их правильно приготовить и использовать правильные специи.

Добавьте лавровый лист в более жидкий суп за 5 минут до его готовности. Если готовите суп-пюре - за 10 минут до окончания процесса варки.

Это позволит сохранить правильный вкус и даже часть полезных свойств растения.

Идеальной пропорцией считается 2 лавровых листа на 1 литр или один килограмм пищи.

Добавив меньше, вкус не будет ощущаться, а больше - будет слишком сильным и вызовет неприятные ощущения в горле.

Кстати, многие не знают, но чтобы "активизировать" лавровый лист рекомендуется обдать его кипятком, растереть пальцами или слегка поджечь (но так, чтобы он был светло-коричневого цвета, а не черный) - попробуй!

Не рекомендуется добавлять лавровый лист в куриный бульон, луковый суп или супы со сметаной. Вместо этого лучше использовать альтернативу: базилик, розмарин, сельдерей или петрушку.

В остальных случаях эти ароматные листья хорошо вписываются в дуэт с душистым перцем горошком.

Лавровые листья следует удалять из пищи перед подачей на стол, так как они твердые и острые и могут даже поцарапать нёбо. Их следует вынимать не только из конкретной порции, но и из кастрюли или сковороды, ведь еда будет продолжать "вытягивать" вкус, пока она тёплая. Не говоря уже о том, что вкус использованных листьев, мягко говоря, не приятный.


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