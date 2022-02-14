СМИ сообщили о массовом отъезде богатейших бизнесменов из Украины

Такого не наблюдалось последние шесть лет

13 февраля из Украины улетели самолеты Рината Ахметова (1-е место в списке богатейших украинцев по версии Forbes) и Бориса Колесникова (55-е место в этом списке). По данным издания, Ахметов уехал из страны еще 30 января, а сейчас из Киева улетел один из его самолетов. Колесников заявил, что находится в Украине и не собирается никуда уезжать.

В последние недели Украину покинули многие бизнесмены: Виктор Пинчук (2-е место в списке Forbes), Вадим Новинский (8-е) и Александр Ярославский (9-е), Василий Хмельницкий (29-е), Вадим Столар (64-е), Андрей Ставницер (49-е) и Вадим Нестеренко (96-е).

Представитель Ставницера сказал, что он находится в командировке и скоро вернется в страну. В пресс-службе Хмельницкого сказали, что его отъезд планировался заранее, он вернется 20 февраля, а дети бизнесмена остаются в Украине.

Украинский бизнесмен, депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Игорь Абрамович заказал самолет на 50 человек, на котором из Киева в Вену должны вылететь родственники его однопартийцев, а также бизнес-партнеры, сообщает издание.

Власти США допустили на минувшей неделе, что Россия может начать вторжение в Украину.По данным СМИ, власти США предупредили НАТО, что вторжение может начаться 16 февраля. Власти России отрицают, что планируют вторжению в Украину.