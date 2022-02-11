МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину

Для выезда Министерство иностранных дел рекомендует использовать любые доступные безопасные транспортные средства - воздушные или наземные маршруты, ведущие в или через страны-члены Европейского союза или НАТО.

Латвийцы, которые не могут покинуть Украину по обоснованным причинам, должны зарегистрироваться в консульском регистре или обратиться в посольство Латвии в Киеве, принимая во внимание актуальную информацию.

МИД призывает сейчас не ездить на Украину.

Кроме того МИД рассылает оповещение о ситуации в виде текстовых сообщений всем абонентам мобильной связи, зарегистрированным в Латвии, которые в настоящее время находятся на Украине.

Министерство сообщает, что посольство Латвии работает в усиленном режиме.

Как сообщалось ранее, Россия сосредоточила контингент численностью в 100 000 военных на границе с Украиной, что вызывает опасения по поводу нового вторжения в соседнюю страну.

В декабре Москва предъявила Западу ультиматум, требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус-кво на 27 мая 1997 года, то есть до первого расширения НАТО.

Путин пригрозил, что если Москва не получит требуемых ею "гарантий безопасности", ей придется принять "военно-технические меры".

На онлайн-саммите 7 декабря президент США Джо Байден предупредил Путина, что США введут беспрецедентные санкции против России, если она нападет на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду сообщил Байдену о своих переговорах с лидерами России и Украины.

Французские и российские официальные лица после переговоров выступили с осторожно оптимистичными заявлениями, однако Кремль подает неоднозначные сигналы и продолжает наращивать свое военное присутствие у морских и сухопутных границ Украины.