Эксперт: если Россия нападет на Украину, риски безопасности возникнут и для Латвии

Представитель министерства заявил, что Россия все больше концентрирует свои вооруженные силы вокруг границ Украины, и эти силы на этой неделе достигли максимальной боевой готовности, поэтому риски, что Москва решит напасть на Украину, высоки.

По словам Гарисонса, эти события важны для Латвии, потому что мы находимся "на одном фланге" и в случае потенциальной войны наша страна также может стать объектом кибератак, информативных нападений, и надо помнить, что еще ничего не закончилось с границей с Беларусью, через которую нелегальных мигрантов продолжают вытеснять в Латвию.

Представитель министерства оценил, что самые высокие риски представляют собой киберугрозы, потому что эти атаки относительно легко осуществить, они очень заметны и сложно установить виновных. Целью кибератак является как запугивание, так и причинение материального ущерба.