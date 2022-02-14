В Латвию на учения прибудут 22 боевых вертолета США и сотни единиц военной техники

Совместные военные учения дадут возможность повысить оперативную совместимость воинских частей союзников в ходе тактических операций, включая демонстрацию потенциала в условиях зимы, тренировку разведывательных навыков, проверку способности армейской инфраструктуры принимать прибывающие подразделения и проводить тренировки подразделений противовоздушной обороны.

До 16 февраля в Латвию прибудет подразделение из 100 солдат вооруженных сил Италии.

Сроки и цифры

Международные военные учения Saber Strike 22 под руководством командования ВС США в Европе стартуют 18 февраля и продлятся до 23 марта. До 18 февраля по дорогам общего пользования с конвоем прибудут приблизительно 400 военнослужащих США и 100 единиц техники, а также ожидается прибытие 22 боевых вертолетов AH-64 Apache.

Из Литвы по дорогам общего пользования до 28 февраля прибудут примерно 800 военнослужащих США и до 250 единиц военной техники.

С 28 февраля по 11 марта пройдут международные военные учения Crystal Arrow 22, организованные механизированной пехотной бригадой сухопутных войск Национальных вооруженных сил.

Планируется, что в названных учениях примут участие в общей сложности примерно 2800 солдат и земессаргов из Латвии и США, а также из десяти других стран, подразделения которых формируют расширенную боевую группу НАТО в Латвии: Канады, Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Также будут задействованы более 300 единиц наземной и воздушной техники.

В рамках учений ВВС США в Европе в марте в каждой из стран Балтии будут находиться авиатанкеры КС-135 для проведения совместных учений с истребителями ВС США F-15, дислоцированными в Эстонии.

Май

Ряд военных учений запланирован в мае. В этом месяце в ходе учений спецназа по урегулированию кризисов Trojan Footprint North будут развивать взаимное сотрудничество силы специального назначения США совместно с Латвийским командованием специальными операциями и Земессардзе.

Во время учений Swift Response вооруженные силы США, Латвии, Польши и Чехии отработают разведку, поддержку операций союзников по проникновению и противодесантные операции с участием более десятка единиц военной техники ВВС США.

Военные учения Defender Europe будут организованы для проверки возможностей инфраструктуры Национальных вооруженных сил по приему прибывающих подразделений и для оценки эффективности подразделения по интеграции сил НАТО в Латвии. С этой целью в Латвии будут находиться более 700 военнослужащих США и более 20 единиц боевой техники Военно-воздушных и Сухопутных сил США.

Запланированные на конец мая и начало июня учения Astral Knight будут сосредоточены на тренировках по проведению воздушных операций с участием ВВС США на боевых самолетах и системах ПВО.

Присутствие союзников в Латвии продемонстрирует боевую готовность государств-членов НАТО и укрепит принципы коллективной обороны НАТО, способствуя сдерживанию.

Чего ждать латвийцам?

Во время военных учений состоятся полеты летательных аппаратов Вооруженных сил США, в том числе боевых вертолетов AH-64 Apache, в воздушном пространстве Латвии, а также предусмотрено движение военной техники по основным и региональным дорогам Латвии. В рамках подготовки к учениям первые полеты и передвижение боевой техники стартовали уже 13 февраля.