На ж/д станции в Париже полиция застрелила мужчину с ножом
Французская полиция на Северном железнодорожном вокзале (Gare du Nord) в Париже в понедельник, 14 февраля, застрелила мужчину, который набросился на них с ножом, сообщил источник в полиции.
Французская полиция на Северном железнодорожном вокзале (Gare du Nord) в Париже в понедельник, 14 февраля, застрелила мужчину, который набросился на них с ножом, сообщил источник в полиции.
Мужчина напал на двух полицейских, патрулировавших участок, с 30-сантиметровым ножом с надписью "Все полицейские - ублюдки". Инцидент произошел на терминале, куда прибывают поезда из Лондона, сообщил источник в полиции.
"Полиция применила огнестрельное оружие, тем самым устранив опасность для себя и путешественников", - заявил в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.
По словам министра, нападение произошло около 7 часов (8 по латвийскому времени).
Журналист французского общественного телевидения, находившийся на станции во время нападения, опубликовал в социальных сетях видео, на котором слышны два выстрела.
Министр транспорта Франции Жан-Батист Джеббари сообщил телеканалу RMC TV, что нападавший был известен полиции как местный бродяга.