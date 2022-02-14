На ж/д станции в Париже полиция застрелила мужчину с ножом

Мужчина напал на двух полицейских, патрулировавших участок, с 30-сантиметровым ножом с надписью "Все полицейские - ублюдки". Инцидент произошел на терминале, куда прибывают поезда из Лондона, сообщил источник в полиции.

"Полиция применила огнестрельное оружие, тем самым устранив опасность для себя и путешественников", - заявил в Twitter министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

По словам министра, нападение произошло около 7 часов (8 по латвийскому времени).

Журналист французского общественного телевидения, находившийся на станции во время нападения, опубликовал в социальных сетях видео, на котором слышны два выстрела.