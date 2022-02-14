Россия подготовила ответ США и НАТО по "гарантиям безопасности"

Лавров во время встречи с Путиным сказал, что ответ занимает 10 страниц. По его словам, ответы на запрос России о толковании принципа неделимости безопасности были неудовлетворительными, и Москва продолжит добиваться конкретного ответа от каждой страны.

Лавров также пожаловался Путину, что ни один из министров не ответил на его прямое обращение. Российская сторона получила два небольших документа, один от генсека НАТО Йенса Столтенберга, другой от главы европейской дипломатической службы Жозепа Борреля, в которых, по словам Лаврова, сказано: "Вы не переживайте, диалог надо продолжать, главное обеспечить деэскалацию вокруг Украины".

Россия не готова бесконечно вести переговоры с США и НАТО по ключевым вопросам безопасности, вызывающим беспокойство Москвы, но Лавров заявил, что есть возможность достичь договоренности.

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Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих у границ Украины, что вызывает опасения о вторжении России в соседнюю страну.

В декабре Москва предъявила Западу ультиматум, требуя остановить дальнейшее расширение НАТО на восток и демонтировать инфраструктуру Альянса в так называемых новых государствах-членах, восстановив статус-кво от 27 мая 1997 года, до первого расширения НАТО.

Путин пригрозил, что если Москва не получит требуемых ею "гарантий безопасности", ей придется принять "военно-технические меры".