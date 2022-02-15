Беспомощный Запад и бескомпромиссная РФ? Мюнхенский доклад и угроза войны

Этому обострению посвящен отдельный раздел под заголовком "На восточном фланге неспокойно". В нем нет ответа на вопрос, "хочет ли Россия войны или блефует", выдвинув требования США и НАТО и стянув войска к границам Украины. Но констатируется, что "статус-кво в Восточной Европе все более хрупкий". Крупные страны НАТО "ошибочно считали", что ситуация в Донбассе "медленно становится еще одним "замороженным конфликтом", - сказано в докладе. Теперь это в прошлом.

Россия все больше воспринимается как угроза

Политика России по отношению к Украине и региону в целом привела к изменению ее восприятия в западных странах. "Москва добилась изменения отношения даже в странах ЕС и НАТО, которые обычно считаются "дружественными по отношению к России", таких как Франция, Германия или Италия. Россия в том числе и в этих странах все больше воспринимается как угроза", - отмечается в докладе.

Американские войска прибывают в Европу в рамках усиления восточного фланга НАТО, февраль 2022 ФОТО: US Army/Sgt. Stephen P. Perez/REUTERS

Об этом свидетельствуют данные так называемого Мюнхенского индекса безопасности (Munich Security Index), который конференция с недавних пор составляет совместно с немецкой фирмой KEKST CNC. Хотя опросы в странах проводились в феврале/марте и ноябре 2021 года, то есть до нынешнего обострения, они зафиксировали изменения в негативную сторону. Так, около трети граждан Франции, Германии и Италии считают, что есть риск нападения России на одну из стран НАТО в Восточной Европе. За период с февраля по ноябрь этот показатель вырос среди французов и итальянцев на пять процентных пунктов, среди немцев - на один.

И все же население этих трех европейских стран "все еще более неохотно, чем в Канаде, США и Великобритании относится к противодействию России в экономическом и военном плане", - отмечают авторы доклада. К группе сторонников жесткого ответа также относится Япония, а вот страны-партнеры России по БРИКС - Бразилия, Индия, Китай и ЮАР - выступают за экономическое и военное сотрудничество с Москвой. При этом ожидаемо лидирует КНР, а вот в Бразилии в вопросе военного "ответа России" голоса участников опросов разделились почти поровну между опциями оппонирования и сотрудничества.

Как выйти из кризиса?

Анализируя тенденции, авторы Мюнхенского доклада приходят к выводу, что "политика Кремля медленно приводит к тому, чего он якобы так опасается - новым военным возможностями усилению сотрудничества между европейскими и североамериканскими демократиями". Как предотвратить военную эскалацию сейчас? Некоторые эксперты, которых цитирует доклад, выступают за более активный поиск компромисса, в том числе - давление на Украину с целью выполнения минских договоренностей по Донбассу.

В Германии некоторые выдвигают идею отказа от все новых санкций и сдерживания РФ. Вместо этого предлагается созвать конференцию на высоком уровне с целью "оживления европейской архитектуры безопасности". Но есть и те, кто считает, что "такая стратегия только будет поощрять Россию к усилению ее угрожающего поведения". Авторы доклада считают, что правы и те, и другие, и cоветуют НАТО использовать исторический опыт "двуединого подхода", то есть комбинацию военной силы и дипломатии.