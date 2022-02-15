Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

"Великий народ великой страны!, - обратился президент Украины Владимир Зеленский к гражданам Украины. - Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения". pic.twitter.com/L3j2ptdQUS — Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 14, 2022

"Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения", - сообщил президент в видеозаписи вечером в понедельник.

Недавно правительство США предупредило, что считает вторжение России в Украину возможно даже до окончания Олимпиады в Пекине 20 февраля. Согласно информации СМИ, американская разведка назвала в качестве возможной даты вторжения 16 февраля.

Ожидается, что украинцы в среду в 10 часов по всей стране поднимут государственные флаги и споют государственный гимн. "Покажем наше единение всему миру", - сказал Зеленский.

Зеленский в своей речи снова отверг утверждения России, что Украина готовится к наступлению против самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.