Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

На прошлой неделе у Берзкрогса произошла трагическая авария с участием бусика. Как сообщает передача Degpunktā, причиной стал неудачный маневр и то, что пассажиры не были пристегнуты.

Микроавтобус ехал из Берзкрогса в направлении Смилтене. Авария произошла на 98-м километре. Судя по следам на дороге, водитель потерял контроль над транспортным средством, машина выехала на встречную полосу и свалилась в канаву глубиной примерно 10 метров.

В канаве Opel Vivaro врезался в бетонные конструкции мелиорационной трубы, в результате чего деформировалась крыша бусика со стороны водителя, после чего машина приземлилась на колеса.

Допускается, что в салоне сидели рабочие, которые направлялись после работы домой. Из семи человек не пострадал только водитель, остальные люди получили серьезные травмы.

"В ДТП были вовлечены семь человек, помощь которым на месте происшествия оказывали шесть бригад медиков, в том числе и бригада врачей-специалистов.

Один человек от помощи медиков отказался, а пятерых пострадавших медики доставили в медучреждение.

Полученные травмы оцениваются как тяжелые и средней тяжести, в том числе у четырех пострадавших медики констатировали политравму, или повреждения нескольких частей тела. К сожалению, один пострадавший скончался на месте происшествия", - рассказала представитель NMPD Илзе Упите.

Причина ужасной аварии связана со спешкой водителя, в частности, он не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую погодным условиям.

Полиция сообщает, что Opel Vivaro обгонял другой автомобиль и уже после завершения маневра бусик занесло. Ошибки, которые привели к трагическому событию, усматриваются и в действиях пассажиров.