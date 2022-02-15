Используя фото Пабрикса, "любовные" аферисты в Великобритании выманили у женщины 95 000 евро

Как сообщает британское издание Metro, Шэрон Булмер начала переписку в Интернете с американским солдатом по имени Мерфи Таунсенд.

Их переписка началась в 2020 году, когда Таунсенд начал общение с 51-летней Булмер в Facebook, указав, что чувствует себя одиноким.

Мошенники представились 56-летним мужчиной из Вашингтона, у которого есть 17-летняя дочь Хелен. Он солдат и дислоцирован на базе вооруженных сил в Сирии.

Однако на фотографиях, размещенных в профиле Таунсенда, на самом деле запечатлен "очаровательный" министр обороны Латвии, пишет Metro.

Булмер и Таунсенд обменялись адресами электронной почты, а затем перенесли беседу в Google Hangouts. На момент начала переписки Булмер с Таунсендом у нее были 29-летние отношения, в которых родились двое детей, но в августе 2020 года она их прекратила.

"Каким-то образом я чувствовала себя любимой, как будто обо мне заботились", - рассказывает женщина.

Таунсенд начал просить деньги в сентябре 2020 года - якобы хотел навестить Булмер в Манчестере. Мошенники попросили перевести 1400 фунтов стерлингов на билеты на самолет, но перевод нужно было сделать в биткойнах, поскольку "это самый безопасный способ".

Несколько дней от Таунсенда не было известий, но затем пришло новое сообщение с другого адреса электронной почты с тем же именем. На этот раз за билеты на самолет он просил 15 000 фунтов стерлингов, и Булмер заплатила эту сумму.

В конце месяца она получила сообщение от человека, представившегося врачом. Он написал, что Таунсенд был госпитализирован. Когда в октябре связь возобновилась, Булмер сказала, что ее обманул кто-то, кто воспользовался адресом электронной почты Таунсенда, пока он находился в больнице.

"Он не мог в это поверить", - сказала Булмер. Таунсенд попросил помощи в оплате медицинских расходов и его переезда в Манчестер.

Булмер говорит, что не сомневалась в намерениях Таунсенда, пока не потребовала документы о его лечении.

За два с половиной года мошенники украли у Булмер почти 80 000 фунтов стерлингов (95 000 евро), используя поддельный профиль.

Женщина думала, что помогает Таунсенду оплачивать медицинские расходы и билеты на самолет, чтобы они наконец-то встретились.

"Он попросил о помощи, и я оказала ее, но со временем я влезла в большие долги, потому что влюбилась в этого человека, - говорит Булмер. - Я просто очень хотела помочь. Я знаю, что была дурой, но что не сделаешь ради любви".

Мошенничество было раскрыто, когда Булмер связалась с властями США, которые сообщили ей, что у них нет информации об этом человеке.

Булмер решила обнародовать свой опыт, чтобы другие не попались в подобные мошеннические схемы.