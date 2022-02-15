Юлию Навальную пустили на суд к мужу. В перерыве пара обнималась

"Это беззаконное и бессовестное судилище, и то, как оно организовано, лучше всего доказывает, что мой муж - честный человек. А держат его в тюрьме, потому что он эту власть не боится. Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете. Суд открытый, я - жена Алексея, у нас двое детей, мы больше 20 лет вместе. Я имею все основания присутствовать в зале и смотреть в лицо этому вашему "суду", - написала она.