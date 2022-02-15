Юлию Навальную пустили на суд к мужу. В перерыве пара обнималась

Появились фото с заседания суда, на которых видно, что Навальный с женой Юлией стоят обнявшись во время технического перерыва.
14 февраля Юлия Навальная, жена Алексея Навального, потребовала, чтобы ее допустили на выездное заседание Лефортовского суда Москвы по новому делу против политика, которое состоится во владимирской колонии. Об этом она написала в Instagram.
"Это беззаконное и бессовестное судилище, и то, как оно организовано, лучше всего доказывает, что мой муж - честный человек. А держат его в тюрьме, потому что он эту власть не боится. Послушайте, вы, трусы и негодяи! Я требую, чтобы меня пустили на суд над моим мужем. Это мое совершенно законное право. Какие бы вы ни были бессовестные люди, не пустить меня на суд вы не можете. Суд открытый, я - жена Алексея, у нас двое детей, мы больше 20 лет вместе. Я имею все основания присутствовать в зале и смотреть в лицо этому вашему "суду", - написала она.
"Пусть каждая жена и мать в России представит себя на моем месте", - добавила Юлия.
Этот пост жена политика назвала "деньвлюбленческим".
Алексей Навальный также опубликовал пост 14 февраля и поздравил жену с Днем святого Валентина.
"В день влюбленных шлю тебе сердца и воздушные поцелуи. А поздравляю себя, ведь я очень-очень-очень в тебя влюбленный!" - написал политик.
Напомним, дело о неуважении к суду возбудили в мае 2021 года, после процесса над Навальным по обвинению в "клевете на ветерана". Следователи посчитали, что оппозиционер оскорблял судью и других участников судебного разбирательства. Позже оба дела объединили в одно.