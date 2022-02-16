Украина запросила у НАТО помощь на случай масштабных чрезвычайных ситуаций

Четырехстраничный запрос о международной помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям поступил в Евроатлантический координационный центр НАТО по оказанию помощи при стихийных бедствиях (EADRCC).

В запросе указана экстренная помощь по 78 категориям, в том числе автомобили, спецтехника и оборудование - бульдозеры, надувные лодки, тракторы, средства поиска взрывных устройств, машины для разминирования, аппаратура для связи, костюмы химзащиты, строительство логистического центра в Киевской области, полевые лагеря с автономным жизнеобеспечением, автоцистерны с питьевой водой, средства индивидуальной защиты, средства связи, медикаменты, введение логистической информационной системы для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.