Ср, 16.02.2022
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Юлия Навальная
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Украина запросила у НАТО помощь на случай масштабных чрезвычайных ситуаций

ФОТО: AFP/SCANPIX

Украина во вторник, 15 февраля, запросила у НАТО международную помощь в связи с крупномасштабными чрезвычайными ситуациями различного характера, которые могут затронуть гражданское население, сообщается на сайте НАТО.

Четырехстраничный запрос о международной помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям поступил в Евроатлантический координационный центр НАТО по оказанию помощи при стихийных бедствиях (EADRCC).

В запросе указана экстренная помощь по 78 категориям, в том числе автомобили, спецтехника и оборудование - бульдозеры, надувные лодки, тракторы, средства поиска взрывных устройств, машины для разминирования, аппаратура для связи, костюмы химзащиты, строительство логистического центра в Киевской области, полевые лагеря с автономным жизнеобеспечением, автоцистерны с питьевой водой, средства индивидуальной защиты, средства связи, медикаменты, введение логистической информационной системы для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Помощь запрошена в тот момент, когда Украине угрожает возможное российское вторжение.

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