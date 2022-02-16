"В пути еще больше солдат". Генсек НАТО заявил, что Россия продолжает наращивать силы у границ Украины

"Наоборот, Россия, похоже, продолжает наращивать свои силы, - заявил Столтенберг журналистам в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО. -

Мы видим, что они увеличили количество солдат, и в пути их еще больше".

"Мы слышали из Москвы о готовности продолжить дипломатические усилия, но пока не видим никакой деэскалации на местах", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО будет продолжать следить за ситуацией и настаивать на дипломатии.

Минобороны России во вторник, 15 февраля, заявило что некоторые солдаты и вооружение вернутся на базы по окончании запланированных маневров, а в среду сообщило, что солдаты вернутся на базы после учений в аннексированном Крыму.

Как сообщили во вторник в офисе президента Франции Эммануэля Макрона, президент Франции и его американский коллега Джо Байден согласны с тем, что необходимо получить доказательства утверждений России о том, что она начала вывод войск от границ Украины.

Важно вести "отлично скоординированную" политику в отношении президента России Владимира Путина, подчеркнули лидеры в телефонном разговоре, который длился около часа.

"Через неделю после поездки президента Макрона [в Москву и Киев] мы видим, что есть основания для надежды", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Россия на границах с Украиной сосредоточила более 100 000 военнослужащих, что вызывает опасения нового вторжения в страну.