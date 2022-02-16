Видео ⟩ В Елгаве из-за аварии на теплотрассе несколько домов остаются без теплоснабжения

В четверг утром, 17 февраля, несколько жилых домов в Елгаве остаются без теплоснабжения.
Завершить противоаварийные работы и полностью восстановить теплоснабжение планируется к 18:00.
Предприятие теплоснабжения SIA Gren Jelgava приносит извинения клиентам за неудобства.
Вечером в среду, 16 февраля, Пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на когенерационную станцию предприятия теплоснабжения Gren на улице Рупниецибас в Елгаве, где в связи с аварией на теплотрассе на станции когенерации биомассе произошла незапланированная остановка работы, в результате чего сработал предохранительный клапан, по которому водяной пар выводится над крышей здания.
VUGD получила вызов в 21:16.
Как свидетельствует информация предприятия Gren на Facebook, в результате технологического сбоя сработала автоматическая система безопасности, которая остановила газовую турбину и производство электроэнергии.
Авария на теплотрассе привела к нарушениям в подаче теплоэнергии на левом берегу Лиелупе. Ведутся работы, чтобы локализовать и по возможности быстрее ликвидировать аварию в теплосетях.
"Пожара на когенерационной станции не было. Вспышка во время выпуска газа привела к обманчивому впечатлению", - указало предприятие на своей странице в Facebook.