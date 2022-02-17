Чт, 17.02.2022
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Андрис Пелшс, госсекретарь Министерства иностранных дел
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США: Россия направила к границе с Украиной еще несколько тысяч военнослужащих

ФОТО: Reuters/ScanPix

CША в среду, 16 февраля, опровергли сообщения о том, что Россия выводит войска от границы с Украиной, и заявили, что Россия направила туда еще несколько тысяч военнослужащих, пишет AFP.

Россия увеличила свое военное присутствие на границе с Украиной "еще на 7000 военнослужащих", некоторые из которых прибыли в среду, заявил высокопоставленный представитель Белого дома, назвав сообщения Москвы о выводе войск "ложными".

"Мы продолжаем получать указания на то, что они (Россия) могут в любой момент выдвинуть ложное заявление, чтобы оправдать вторжение", - заявил представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным.

Хотя Москва заявила, что хочет дипломатического решения, ее действия "указывают на другое", добавил чиновник.

Ранее в среду США, НАТО и Украина заявили, что признаков вывода российских войск от границы с Украиной нет.

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