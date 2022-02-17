Трактор грубо нарушал правила и разбил легковую машину: водитель не получит полную компенсацию

Хотя Государственная полиция пришла к выводу, что только водитель трактора нарушил правила, эксперт OCTA, нанятый страховщиком трактора BTA, пришел к выводу, что Витольд также был частично виноват. Следовательно, страховщик лишь частично покрывает убытки. Витольд очень сбит с толку выводами страховщика.

В декабре 2020 года, когда Витольд ехал из Риги к себе домой в Резекне по шоссе в Екабпилсском крае, его удивило, что трактор ехал без освещения на очень маленькой скорости в темное время суток, около 18:00. По словам Витольда, он сам был пристегнут и двигался на разрешенной скорости 90 км/ч, которую поставил под круиз-контроль. Витольд заметил трактор в последний момент, когда избежать столкновения уже было нельзя.

"Трактор ехал без фар, отражателей, без техосмотра. Выяснилось, что у него были и другие нарушения. Произошло столкновение. Столкновение было очень сильным.

Скорость трактора была около 10 км/ч. Я врезался в него сзади. Произошло это вечером, около 18:00, движение было достаточно интенсивным, встречные машины немного ослепляли. Я увидел трактор прямо перед ударом", - говорит Витольд.

Он указывает, что его руки и ноги были довольно серьезно повреждены в аварии, после которой он лечился в больнице и не мог работать. Однако еще больше пострадал водитель трактора.

После аварии Витольд обратился к ВТА, страховщику OCTA трактора, и потребовал компенсацию. Renault Витольда пострадал так сильно, что его ремонт не окупился, поэтому Витольд ожидал, что ВТА ​​заплатит сумму, соответствующую рыночной стоимости автомобиля, которая на тот момент составляла 14,5 тысячи евро.

После аварии Государственная полиция начала расследование и пришла к выводу, что только водитель трактора явно нарушил правила дорожного движения. Несмотря на выводы правоохранителей, страховщик BTA решил, что Витольд тоже частично виноват, и определил разделение вины 70 на 30, а это значит, что Витольд теряет 30 процентов ожидаемой компенсации. По данным BTA, он имеет право на 10,5 тысячи евро. О причастности Витольда к случившемуся сделал вывод эксперт, привлеченный BTA.

Представитель ВТА Карлис Лиепиньш подчеркнул, что расследование проводил независимый эксперт, который может лишиться сертификата, если будет работать недобросовестно.

Витольд уже подал жалобу BTA на решение по делу о компенсации, заявив, что у полиции нет претензий к нему. В ВТА ответили, что страховщики могут игнорировать выводы полиции.

В деле о возмещении вреда в ВТА пришли к выводу, что Витольд не выполнил положения Правил дорожного движения, согласно которым необходимо выбирать скорость, соответствующую конкретным условиям. Страховая компания указала, что длина тормозного пути на сухом асфальтовом покрытии при скорости 90 км/ч составляет 63-73 м, что превышает видимость, обеспечиваемую ближним светом автомобиля, поэтому можно сделать вывод, что Витольд не выбрал скорость, соответствующую видимости на дороге.

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) сообщает, что если Витольда не устраивает решение о выплате страхового возмещения, он имеет право попросить LTAB дать заключение по этому решению. При рассмотрении жалобы по существу LTAB выносит заключение рекомендательного характера.