Могут ли эльфы быть темнокожими, или Как быть расистом и не замечать этого

Фильм "Сияние" до сих пор считается одним из лучших хорроров в истории. Автор книги "Сияние" Стивен Кинг его ненавидит. ФОТО: Кадры из фильма "Сияние" (1980)

А вот серия подростковых дистопий "Дивергент" создавалась при участии и поддержке автора - Вероники Рот. В итоге четвертый фильм серии даже не был выпущен на экраны кинотеатров - только BluRay и интернет.

Времена меняются

Так что давайте отпустим изменения. Пока мы не увидим сам сериал, рано судить о его сильных и слабых сторонах. Чернокожие эльфы - это не главная проблема того же "Ведьмака", например.

Но часто противники таких адаптаций говорят примерно следующее: "Я не против чернокожих (женщин, ЛГБТ и т. д.) в кино. Пусть создают новых персонажей, зачем трогать то, что уже есть?".

Частично с этим можно согласиться. Зачастую продюсеры идут простым путем и просто тупо вставляют представителей разнообразных меньшинств "для галочки". И с этим нужно бороться.

Однако зайдем с другой стороны. Цвет моей кожи никогда не был частью моей идентичности. Мне непринципиально, что я белый. Но это только потому, что я именно белый. И живу в стране, где практически все - белые.

Но представьте на минуту, что у вас другой цвет кожи. И вы смотрите "Властелина колец", "Гарри Поттера", "Звездные войны" - а там все белые. Вообще все белые, за редким исключением в виде героев второго плана.

Напомню, что отсутствующие в кадре Гарри, Рон, Гермиона и Дамблдор - тоже белые. ФОТО: Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011)

А вы хотите видеть таких же, как и вы, в Средиземье. "Нет-нет, - говорят радетели правильных экранизаций. - Вы вот создайте свое масштабное эпическое фэнтези, там и играйтесь".

"Хоббит" был издан в 1937 году. "Властелин колец" - в 1954-м и 1955-м. В то время в США, например, все еще считалось нормой разделение мест в автобусах на "белые" и "остальные". Толкин при всей своей ненависти к нацизму и неприятию расизма, например, в Южной Африке, просто не подумал о том, чтобы описать героев с другим цветом кожи. Он просто не уточнял.

Я не расист, но...

Но черт с ним, с "Властелином колец". Как у меня и принято, новостной повод - это лишь повод поговорить о более важных проблемах.

Давайте вспомним, сколько раз вы говорили или слышали фразы по типу: "Ну это потому, что он латыш", "Умный парень, еврей, наверное", "Американцы - тупые, конечно". Это называется "бытовой национализм".

Есть еще и бытовой сексизм, кстати. Он еще чаще встречается. "Ну что с нее взять, баба...", "Не плачь - ты же мужик!", "Нет, все-таки не женская это профессия".

Проблема бытового национализма, расизма, сексизма и прочих "измов" в том, что они проходят незамеченными. Вторая мировая все-таки научила людей, что открыто говорить "нация X лучше всех остальных" или "нация Y - самая отсталая" - это фашизм и плохо. Я уж молчу про призывы сжечь и убить.