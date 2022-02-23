Могут ли эльфы быть темнокожими, или Как быть расистом и не замечать этого

В фанатской среде мира "Властелина колец" неспокойно. Уже осенью выходит сериал о Средиземье под названием "Кольца власти". Недавно появились первые фотографии персонажей. А следом и тизер. И фанатам многое не понравилось. Включая и темную кожу представителей эльфийской расы. Что это - желание следовать букве книги или банальный расизм? Разбирается "Липину интересно".
Начнем с того, что лежит на поверхности. Да, при экранизации книг создателям приходится многое менять. Литература и кинематограф - это разные виды искусства, каждый со своими приемами, особенностями, языком.
Иногда эти изменения вынужденные. У Дэниэла Рэдклиффа была серьезная аллергия на линзы, поэтому в экранизациях у Гарри Поттера голубые глаза, а не зеленые.
Иногда эти изменения творческие. Фильм "Бойцовский клуб" намного меньше концентрируется на производстве "мыла", чем книга "Бойцовский клуб", просто потому, что это сбило бы ритм. Да и для той истории, которую рассказывало именно кино, эта сюжетная ветка неважна.
Иногда эти изменения происходят с прямым участием автора. Борис Акунин сам написал сценарий к фильму "Турецкий гамбит" и поменял личность главного злодея.
А иногда автор никакого влияния на экранизацию не имеет. Как тот же Толкин (по естественным причинам). Или Сапковский в случае с сериалом "Ведьмак".
И что самое главное для нас - присутствие или отсутствие создателя не всегда влияет на качество экранизаций.
Все лучшие экранизации Стивена Кинга - "Сияние", "Зеленая миля", "Побег из Шоушенка", "Мизери" - создавались без участия мэтра. Зато он был режиссером "Максимального ускорения", эта картина до сих пор считается одной из худших экранизаций.
А вот серия подростковых дистопий "Дивергент" создавалась при участии и поддержке автора - Вероники Рот. В итоге четвертый фильм серии даже не был выпущен на экраны кинотеатров - только BluRay и интернет.
Времена меняются
Так что давайте отпустим изменения. Пока мы не увидим сам сериал, рано судить о его сильных и слабых сторонах. Чернокожие эльфы - это не главная проблема того же "Ведьмака", например.
Но часто противники таких адаптаций говорят примерно следующее: "Я не против чернокожих (женщин, ЛГБТ и т. д.) в кино. Пусть создают новых персонажей, зачем трогать то, что уже есть?".
Частично с этим можно согласиться. Зачастую продюсеры идут простым путем и просто тупо вставляют представителей разнообразных меньшинств "для галочки". И с этим нужно бороться.
Однако зайдем с другой стороны. Цвет моей кожи никогда не был частью моей идентичности. Мне непринципиально, что я белый. Но это только потому, что я именно белый. И живу в стране, где практически все - белые.
Но представьте на минуту, что у вас другой цвет кожи. И вы смотрите "Властелина колец", "Гарри Поттера", "Звездные войны" - а там все белые. Вообще все белые, за редким исключением в виде героев второго плана.
А вы хотите видеть таких же, как и вы, в Средиземье. "Нет-нет, - говорят радетели правильных экранизаций. - Вы вот создайте свое масштабное эпическое фэнтези, там и играйтесь".
"Хоббит" был издан в 1937 году. "Властелин колец" - в 1954-м и 1955-м. В то время в США, например, все еще считалось нормой разделение мест в автобусах на "белые" и "остальные". Толкин при всей своей ненависти к нацизму и неприятию расизма, например, в Южной Африке, просто не подумал о том, чтобы описать героев с другим цветом кожи. Он просто не уточнял.
Я не расист, но...
Но черт с ним, с "Властелином колец". Как у меня и принято, новостной повод - это лишь повод поговорить о более важных проблемах.
Давайте вспомним, сколько раз вы говорили или слышали фразы по типу: "Ну это потому, что он латыш", "Умный парень, еврей, наверное", "Американцы - тупые, конечно". Это называется "бытовой национализм".
Есть еще и бытовой сексизм, кстати. Он еще чаще встречается. "Ну что с нее взять, баба...", "Не плачь - ты же мужик!", "Нет, все-таки не женская это профессия".
Проблема бытового национализма, расизма, сексизма и прочих "измов" в том, что они проходят незамеченными. Вторая мировая все-таки научила людей, что открыто говорить "нация X лучше всех остальных" или "нация Y - самая отсталая" - это фашизм и плохо. Я уж молчу про призывы сжечь и убить.
Но сложно переключить свое подсознание, когда мы сотни и тысячи лет привыкали к тому, что есть белый гетеросексуальный мужчина - и все остальные. И переключение такой парадигмы - это осознанный процесс.
Вот и остается вера в то, что евреи - хитрые; немцы - правильные; цыгане - воруют; русские - пьют водку.
Вот и не меняется картина мира, где мужчина добытчик и охотник, а женщина следит за домом и рожает детей.
А ведь такая уверенность, даже подсознательная, вредит. Талантливый танцор никогда не выйдет на сцену, потому что "балет не для мальчиков". Успешная бизнесвумен испугается начать карьерный путь, потому что "мне же еще рожать". Великий писатель фэнтези не создаст и строчки, потому что "в Средиземье нет чернокожих".
Поэтому и нужны всякие эльфы других рас, главные герои - женщины и прочая "повесточка". Чтобы напоминать себе и всем вокруг - люди разные. Они не соответствуют нашим ожиданиям, нашим представлениям о правильном, нашему привычному порядку вещей. Как и мы не соответствуем.
А если вам не нравится, то... Не смотрите. Это же так просто. И не надо говорить, что во все фильмы и сериалы сейчас лезет толерантность. В киновселенной Marvel достаточно пропустить "Черную пантеру", "Капитана Марвел" и "Черную вдову" - никакой повестки. В уже упомянутом "Властелине колец" вообще не затронуты проблемы расизма или феминизма. Да и в "Гарри Поттере" нужно догадаться, что Волан-де-Морт - это аллюзия на определенного австрийского художника.
"Безумный Макс: Дорога ярости", "Джон Уик", все фильмы о Бонде, серия фильмов Kingsman, "Дэдпул" - боевики, которые не заденут ваши консервативные чувства. Я уж молчу про драмы, комедии, ромкомы и прочие жанры.
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Пару лет назад Disney объявил о создании ремейка мультфильма "Русалочка". На заглавную роль была заявлена чернокожая актриса. Как можно было ожидать, интернет взорвался - "Русалочка не может выработать достаточно меланина для темного цвета кожи - свет солнца не проникает на дно океана!".
Справедливое замечание. Знаете, что еще невозможно с научной точки зрения? Получеловек-полурыба!
Требовать качества от продуктов, которые вы потребляете - хорошо и правильно. Но если ваши чувства задевает цвет кожи магического персонажа, то, возможно, проблема не в продукте, а в вас.
Но никогда не поздно работать над собой. Ведь, как известно, труд - облагораживает.