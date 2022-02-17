Видео ⟩ Впечатляющее шоу дронов в Вильнюсе закончилось неудачей. Они начали падать один за другим

Вечером 16 февраля было запланировано эксклюзивное поздравление с национальным праздником с использованием современных технологий.

Галерея: Шоу дронов в центре Вильнюса

Зрители уже во время шоу поняли, что конец для этих дронов не будет счастливым. По сообщениям СМИ, наблюдатели думали, что шоу закончится тем, что дроны упадут в реку Нерис.

Очевидец сообщил СМИ, что шоу возле башни Гедимина закончилось тем, что дроны просто упали в реку.

Представитель организаторов объяснил, что шоу нужно было отменить, потому что были сомнения в том, что 10-минутное мероприятие вообще состоится. "Ветровые условия были довольно неблагоприятными. Мы провели тест за 15 минут до начала шоу, тест прошел успешно, и было принято решение о взлете. Но порывы ветра внезапно усилились, когда мы взлетели в 18:30".

"Видно было, что собралось достаточно большое количество людей, чтобы посмотреть шоу дронов с разных ракурсов. И мы могли видеть, что после некоторых рисунков, сделанных дронами, началась большая борьба с ветром и дроны просто рассеялись. По этой причине шоу было отменено", - пояснил СМИ представитель организаторов.

Пока невозможно точно сказать, все ли дроны целы и достигли места назначения. Организаторы говорят, что некоторые дроны все еще ищут. Всего в шоу было задействовано около 100 дронов, сообщает 15min.