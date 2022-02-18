"Легальное место, где сбить пешехода". В Риге создан опасный пешеходный переход

Светофор находится примерно в 20 метрах от перекрестка улиц Миера и Менесс. Когда для едущих по улице Миера загорается зеленый сигнал светофора, такой же сигнал светофора загорается и для пешеходов. Проблема в том, что у светофора не установлено ни одного дорожного знака, который предупреждал бы о пешеходном переходе. Кроме того, на улице Хоспиталю в этом месте пешеходный переход никогда не был нарисован.

Это создает опасную ситуацию, так как перед автомобилями внезапно могут появиться пешеходы, уверенные, что улицу можно безопасно пересекать. В то же самое время водители считают, что пешеход пытается пересечь улицу в неположенном месте.

Эдгар с семьей живет на Брасе и почти каждый день констатирует, что в месте, где работают предусмотренные для пешеходов светофоры, припарковывают машины. Это свидетельствует о том, что у водителей не хватает информации о том, что здесь есть пешеход.

"Часто происходит так, что водители паркуют машины на переходе, который не обозначен. В то же самое время здесь находится светофор. Машины паркуют так, что улицу в этом месте нельзя пересечь ни с коляской, ни пенсионеры. Регулярно отсылаю фото муниципальной полиции Риги", - пояснил Эдгар.

Он действует проактивно и проинформировал о проблемной ситуации Рижскую думу, однако никаких изменений произведено не было.

Эксперт в области безопасного движения указывает, что светофор находится примерно в 25 метрах от перекрестка и водители не проинформированы о пешеходом переходе. Если бы этот переход считался частью перекрестка, то оборудованные рядом места для стоянки незамедлительно нужно бы было ликвидировать, так как парковать машины на перекрестке нельзя.

"С точки зрения организации движения там ничего не в порядке. Такой светофор... нужно сказать цинично - легальное место, где сбить пешехода.

Если люди думают, что там пешеходный переход, то это не так. В конкретном случае нет ни дорожных знаков, ни горизонтальной разметки. Светофоры находятся в месте, где территория перекрестка уже закончилась", - пояснил эксперт в области безопасного движения Оскар Ирбитис.