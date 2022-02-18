Фото ⟩ В Великобритании бушует шторм "Юнис". Миллионам жителей рекомендовали остаться дома

Метеорологическое бюро выпустило наивысшее красное предупреждение для Лондона, юго-востока и востока Англии, а также юга Уэльса.

Жителей предупреждают о сильном ветре, который может достигать скорости 144 километров в час. Ожидается, что по воздуху могут летать обломки, угрожая жизням людей, повреждая здания, дома и линии электропередач.

Галерея: На Британию обрушился шторм "Юнис"

Метеорологическое бюро Ирландии также выпустило предупреждение о надвигающемся шторме, указав, что ожидаются сильные и разрушительные ветры, а на побережье возможны наводнения.

"Юнис" следует за штормом "Дадли", который в среду вызвал нарушения в работе транспорта в Великобритании, однако сильных разрушений не нанес.

Британское метеобюро предупреждает, что "Юнис" может срывать крыши домов, вырывать деревья с корнями и обрывать электролинии. Наихудшие погодные условия прогнозируются на юго-западе Англии.

Скорее всего, из-за шторма будут закрыты дороги, железнодорожные линии и мосты, что приведет к нарушению движения автобусов, поездов и паромов. Вероятно, будет нарушено и авиасообщение.

По словам метеоролога BBC Weather Бена Рича, ожидается, что "Юнис" "нанесет ущерб, огромные разрушения и вызовет прибрежные наводнения", но "насколько сильным окажется этот шторм, сказать невозможно".

Метеоролог Би-би-си в Уэльсе Дерек Броквей сказал, что, хотя "Юнис" не относится к категории ураганов, сила ветра достигнет уровня урагана, сообщает Русская служба ВВС.