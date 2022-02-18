Пт, 18.02.2022
Ненавижу всех! Ненавижу этот спорт! Александра Трусова, российская фигуристка
Александра Трусова, российская фигуристка

В четверг поваленное ветром дерево упало на крышу народного дома Царникавы

ФОТО: Twitter aculiecinieks

Вчера ветер повалил дерево, которое упало на крышу народного дома Царникавы.

За компенсацией ущерба в связи с повреждениями самоуправление обратится к страховщику, заявил директор предприятия Carnikavas komunālserviss Гунар Дзенис.

Коммунальная служба отреагировала сразу, ограничив территорию и убрав дерево.

В ходе осмотра здания было констатировано, что ему нанесены небольшие повреждения на краю крыши на площади в несколько квадратных метров.

Место повреждения будет обследовано, а возможный ущерб - оценен, сказал Дзенис.


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