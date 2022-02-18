В четверг поваленное ветром дерево упало на крышу народного дома Царникавы

За компенсацией ущерба в связи с повреждениями самоуправление обратится к страховщику, заявил директор предприятия Carnikavas komunālserviss Гунар Дзенис.

В ходе осмотра здания было констатировано, что ему нанесены небольшие повреждения на краю крыши на площади в несколько квадратных метров.