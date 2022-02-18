В четверг поваленное ветром дерево упало на крышу народного дома Царникавы
Вчера ветер повалил дерево, которое упало на крышу народного дома Царникавы.
Вчера ветер повалил дерево, которое упало на крышу народного дома Царникавы.
За компенсацией ущерба в связи с повреждениями самоуправление обратится к страховщику, заявил директор предприятия Carnikavas komunālserviss Гунар Дзенис.
В ходе осмотра здания было констатировано, что ему нанесены небольшие повреждения на краю крыши на площади в несколько квадратных метров.
Место повреждения будет обследовано, а возможный ущерб - оценен, сказал Дзенис.