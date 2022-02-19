Дождь, мокрый снег и сильный ветер: прогноз синоптиков на субботу

Будет дуть юго-западный ветер, который после полудня в Курземе, а к вечеру и на остальной территории страны сменится северо-западным. Скорость ветра в порывах во многих местах будет достигать 18-23 метров в секунду, наиболее сильные порывы ветра ожидаются утром на южном побережье Курземе.
Уровень воды на западном побережье Курземе днем будет понижаться, а в Риге и других местах на побережье Видземе, наоборот, повысится. В Риге объявлено желтое предупреждение об ожидаемом высоком уровне воды.
До позднего вечера на побережье также действует желтое предупреждение о ветре. По всей стране по-прежнему в силе предупреждение о высоком уровне воды в реках.
Температура воздуха составит 0...+4 градуса. К вечеру на дорогах образуется гололед.
В Риге в субботу временами ожидаются осадки, в основном небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +4 градуса. Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который к вечеру усилится, в порывах достигая 22 метров в секунду.
Осложнены условия передвижения по дорогам Латгале и Видземе
Сегодня утром движение по основным дорогам страны из-за снега и гололедицы наиболее затруднено в Латгале и Видземе, сообщает компания Latvijas valsts ceļi.
С утра осложнены условия движения по всем основным дорогам Латгале: по Даугавпилсскому шоссе, Кокнесскому шоссе, по шоссе Екабпилс - Терехова, шоссе Резекне - Даугавпилс, на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах, а также на шоссе Гулбене-Резекне и Гулбене-Плявиняс.
Также затруднено движение автотранспорта почти на всем протяжении Видземского шоссе, на Валмиерском шоссе, на дороге Берзкрогс - Мадона, Смилтене - Гулбене, а также частично на Елгавском шоссе. Состояние дорог в Курземе уже улучшилось.
Езда по региональным дорогам затруднена по всей территории страны.
Скользкие участки дорог посыпают противоскользящими материалами, заснеженные участки очищают от снега. Сегодня утром на дорогах работали 109 единиц зимней техники.