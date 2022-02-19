Дождь, мокрый снег и сильный ветер: прогноз синоптиков на субботу

Будет дуть юго-западный ветер, который после полудня в Курземе, а к вечеру и на остальной территории страны сменится северо-западным. Скорость ветра в порывах во многих местах будет достигать 18-23 метров в секунду, наиболее сильные порывы ветра ожидаются утром на южном побережье Курземе.

Уровень воды на западном побережье Курземе днем будет понижаться, а в Риге и других местах на побережье Видземе, наоборот, повысится. В Риге объявлено желтое предупреждение об ожидаемом высоком уровне воды.

До позднего вечера на побережье также действует желтое предупреждение о ветре. По всей стране по-прежнему в силе предупреждение о высоком уровне воды в реках.

Температура воздуха составит 0...+4 градуса. К вечеру на дорогах образуется гололед.

В Риге в субботу временами ожидаются осадки, в основном небольшой дождь. Максимальная температура воздуха составит +4 градуса. Будет дуть порывистый юго-западный ветер, который к вечеру усилится, в порывах достигая 22 метров в секунду.

Осложнены условия передвижения по дорогам Латгале и Видземе

Сегодня утром движение по основным дорогам страны из-за снега и гололедицы наиболее затруднено в Латгале и Видземе, сообщает компания Latvijas valsts ceļi.

С утра осложнены условия движения по всем основным дорогам Латгале: по Даугавпилсскому шоссе, Кокнесскому шоссе, по шоссе Екабпилс - Терехова, шоссе Резекне - Даугавпилс, на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах, а также на шоссе Гулбене-Резекне и Гулбене-Плявиняс.

Также затруднено движение автотранспорта почти на всем протяжении Видземского шоссе, на Валмиерском шоссе, на дороге Берзкрогс - Мадона, Смилтене - Гулбене, а также частично на Елгавском шоссе. Состояние дорог в Курземе уже улучшилось.

Езда по региональным дорогам затруднена по всей территории страны.