Звезда "Мажора" Александр Обласов о разводе с актрисой из Латвии

"С первой женой мы через многое прошли вместе, она замечательная мама нашего сына, мы с ней в хороших отношениях. Просто в период развода все воспринималось остро, болезненно, а сейчас утихло.

Ольга тоже счастлива в личной жизни, так что все хорошо сложилось в итоге. Вообще, изначально я даже представить себе не мог, что способен уйти из семьи, в которой уже растет ребенок. Но такое произошло", - сказал 43-летний Обласов в интервью WomanHit.ru.

С актрисой Еленой Грук-Черновой он встретился на съемках сериала "Вольная грамота". И сразу влюбился.

"Я уже не мог жить по-­прежнему. Естественно, было страшно уходить, совесть меня грызла, но при этом внутренний голос говорил, что делаю все верно.

Удивительно, что мы могли познакомиться гораздо раньше - еще в 2000 году, на конкурсе чтецов в Санкт-­Петербурге, в котором оба участвовали, но вот пересеклись позже…" - признался Александр.

Российский актер Александр Обласов играл в таких сериалах и фильмах, как "Холоп", "Соври мне правду", "Диверсант", "Год культуры", "Триггер", "Мажор", "Ивановы-­­Ивановы", "Лучше, чем люди" и другие.

Ольга Озоллапиня родилась 25 января 1986 года в Риге. В 2009 году окончила режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС (актерская группа, мастерская С. Женовача), принята в труппу "Студии театрального искусства".

Ольга Озоллапиня также сыграла в новом сериале Федора Бондарчука "Псих".