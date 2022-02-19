Звезда "Мажора" Александр Обласов о разводе с актрисой из Латвии
Латвийская актриса Ольга Озоллапиня была в браке с актером Александром Обласовым и родила ему сына, но артист ушел от нее к другой женщине.
Латвийская актриса Ольга Озоллапиня была в браке с актером Александром Обласовым и родила ему сына, но артист ушел от нее к другой женщине.
Ольга тоже счастлива в личной жизни, так что все хорошо сложилось в итоге. Вообще, изначально я даже представить себе не мог, что способен уйти из семьи, в которой уже растет ребенок. Но такое произошло", - сказал 43-летний Обласов в интервью WomanHit.ru.
С актрисой Еленой Грук-Черновой он встретился на съемках сериала "Вольная грамота". И сразу влюбился.
Удивительно, что мы могли познакомиться гораздо раньше - еще в 2000 году, на конкурсе чтецов в Санкт-Петербурге, в котором оба участвовали, но вот пересеклись позже…" - признался Александр.
Российский актер Александр Обласов играл в таких сериалах и фильмах, как "Холоп", "Соври мне правду", "Диверсант", "Год культуры", "Триггер", "Мажор", "Ивановы-Ивановы", "Лучше, чем люди" и другие.
Ольга Озоллапиня родилась 25 января 1986 года в Риге. В 2009 году окончила режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС (актерская группа, мастерская С. Женовача), принята в труппу "Студии театрального искусства".
Ольга Озоллапиня также сыграла в новом сериале Федора Бондарчука "Псих".