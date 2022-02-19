Сб, 19.02.2022
Меня часто спрашивают, находимся ли мы в новой холодной войне. Мой ответ заключается в том, что угрозы глобальной безопасности намного сложнее и, возможно, опаснее, чем тогда Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерреш, генеральный секретарь ООН

Видео ⟩ Ураган "Юнис" бушует в Европе: погибли девять человек

В пятницу, 18 февраля, сильный шторм "Юнис" обрушился на Великобританию и другие европейские страны. Во многих регионах были остановлены все поезда и закрыто большинство школ. Миллионы людей призвали оставаться дома. Жители делятся ужасающими видео из пострадавших от урагана районов в социальных сетях.

Многие пешеходы убедились в силе бури.

В Нидерландах пешеход с большим трудом смог пройти по мосту.

Очевидец из Британии заснял молодых людей, использующих большие сумки IKEA, чтобы "парить" по ветру на скейтбордах.

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Англии начал раскачиваться во время шторма.

Очевидец заснял падение огромного дерева. Никто не пострадал.

Снято, как ветер ломает шпиль церковной башни.

Это время также является очень опасным испытанием для пилотов самолетов.

 

По данным из нескольких стран, в Европе во время шторма "Юнис" погибли по меньшей мере девять человек.

Уже сообщалось, что на Британию обрушился шторм "Юнис", в стране объявлен красный уровень опасности. Миллионам жителей британских островов рекомендовано не покидать дома из-за шторма - одного из самых сильных за последние десятилетия. В Лондоне поваленное дерево убило женщину.


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