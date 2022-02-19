Видео ⟩ Ураган "Юнис" бушует в Европе: погибли девять человек

Многие пешеходы убедились в силе бури.

These people get blown over by the wind as Storm Eunice batters people to the ground in Croydon, South London.#StormEunice pic.twitter.com/ZUM63K93Ae — talkRADIO (@talkRADIO) February 18, 2022

В Нидерландах пешеход с большим трудом смог пройти по мосту.

This man was struggling quite a bit on the Erasmus Bridge with storm #Eunice, but the driver who saw him didn't hesitate for a second to give him a ride and help him.❤️ pic.twitter.com/L2vyIWQbRj — de Jonge Turken (@deJongeTurken) February 18, 2022

Очевидец из Британии заснял молодых людей, использующих большие сумки IKEA, чтобы "парить" по ветру на скейтбордах.

"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Англии начал раскачиваться во время шторма.

The roof of the @SpursOfficial football ground is currently pulsating up and down in the wind!



(Turn your phone landscape and look at the suspended lighting rigs)#StormEunice pic.twitter.com/wzXTpzH4K3 — Paul McNamara (@PGMcNamara) February 18, 2022

Очевидец заснял падение огромного дерева. Никто не пострадал.

Incredible footage of #StormEunice taking down a tree in #Bude. Captured by Kai Wilson Page. Miraculously no one was injured. pic.twitter.com/cUBsnNUtcA — BBC Radio Devon (@BBCDevon) February 18, 2022

Снято, как ветер ломает шпиль церковной башни.

There’s a reason ‘danger to life’ is mentioned in warnings…😱



Hope no one was injured in this.#StormEunice



📹 St Thomas church, Wells via @djstay81 pic.twitter.com/mU7sDJxcSv — Simon King (@SimonOKing) February 18, 2022

Это время также является очень опасным испытанием для пилотов самолетов.

86,000 people are currently watching a live stream of a guy shouting GO ON THEN at pilots trying to land planes at Heathrow in #StormEunice pic.twitter.com/Oxa80Vtgeo — Tom Hourigan (@TomHourigan) February 18, 2022

По данным из нескольких стран, в Европе во время шторма "Юнис" погибли по меньшей мере девять человек.