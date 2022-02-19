Видео ⟩ Ураган "Юнис" бушует в Европе: погибли девять человек

Многие пешеходы убедились в силе бури.
В Нидерландах пешеход с большим трудом смог пройти по мосту.
Очевидец из Британии заснял молодых людей, использующих большие сумки IKEA, чтобы "парить" по ветру на скейтбордах.
"Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Англии начал раскачиваться во время шторма.
Очевидец заснял падение огромного дерева. Никто не пострадал.
Снято, как ветер ломает шпиль церковной башни.
Это время также является очень опасным испытанием для пилотов самолетов.
По данным из нескольких стран, в Европе во время шторма "Юнис" погибли по меньшей мере девять человек.
Уже сообщалось, что на Британию обрушился шторм "Юнис", в стране объявлен красный уровень опасности. Миллионам жителей британских островов рекомендовано не покидать дома из-за шторма - одного из самых сильных за последние десятилетия. В Лондоне поваленное дерево убило женщину.