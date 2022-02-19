Шторм "Юнис" в Великобритании: есть жертвы, в Лондоне поврежден купол O2 Arena

В Лондоне из-за шторма "Юнис" погибла женщина, а также повреждено здание O2 Arena, ранее известное как "Купол тысячелетия".

Шторм "Юнис", один из самых сильных за последние десятилетия, обрушился на Британские острова в пятницу утром. Миллионам жителей Британии было рекомендовано не покидать дома.

В районе Харингей на севере Лондона в результате падения дерева на припаркованный автомобиль погибла женщина, которая в нем находилась.

Комплекс O2 Arena вместимостью 20 тыс. человек пришлось эвакуировать после того, как купол порвало ветром. Здание, в котором проходят концерты и спортивные мероприятия, было повреждено порывами ветра со скоростью до 90 миль в час (144 км/ч).

Со стадиона были эвакуированы около 1000 человек.

Лондонская пожарная команда заявила, что "фактического обрушения или структурных повреждений здания не было".

Лондонская служба скорой помощи также просит граждан не звонить по экстренному номеру по поводу упаших деревьев, если они не сопровождаются травмами и угрозой для жизни.

Метеобюро выпустило наивысшее красное предупреждение для Лондона, юго-востока и востока Англии.

Красный уровень погодной опасности еще раньше был объявлен на территории юго-западной Англии и южного Уэльса.

В пятницу закрыты сотни школ, в Уэльсе не ходят поезда, военные находятся в режиме полной боевой готовности.

В Уэльсе шторм вызвал мощные прибрежные волны ФОТО: Alamy Live News

В Ирландии, в области Каунти-Вексфорд, из-за ветра погиб один человек, а в английском городе Хенли-он-Темз один человек госпитализирован с травмами.

Власти Британии обратились к публике с просьбой не делать на фоне урагана селфи, предупредив, что это опасно для жизни.

"Ради драматичного фото или селфи не стоит рисковать жизнью, и те, кто отправляется на побережье, чтобы сфотографироваться, ставят под угрозу и жизнь наших сотрудников", - заявил глава командования Береговой охраны Бен Хэмблинг.

Шторм "Юнис", похоже, поставил рекорд скорости ветра - на острове Уайт был зарегистрирован порыв в 196 километров в час.

Несмотря на сильный ветер, лондонские аэропорты продолжают принимать самолеты, хотя многие рейсы отменяются. В интернете также в прямом эфире демонстрируют происходящее в Хитроу, где заходящие на посадку лайнеры с трудом справляются с погодой.

Ураган "Юнис" ФОТО: PA Media

"Юнис" - второй сильный шторм за неделю в Британии. Ранее шторм "Дадли" обрушился на районы Шотландии, северной Англии и Северной Ирландии, оставив тысячи домов без электричества.

Красные уровни метеоугрозы объявляются редко. Такое предупреждение означает опасность для жизни - ветер может сметать крыши домов, обрушивать линии электропередач и вырывать с корнем деревья. Большую угрозу представляют и летящие на огромной скорости обломки.

Шторм ФОТО: Getty Images

По словам метеоролога BBC Weather Бена Рича, ожидается, что "Юнис" "нанесет ущерб, огромные разрушения и вызовет прибрежные наводнения", но "насколько сильным окажется этот шторм, сказать невозможно".

"Ветры одинаковой силы могут вызывать разные последствия в разных регионах - например, побережье западной Шотландии гораздо лучше подготовлено к ветру скоростью 80 миль в час (130 км/ч), чем внутренние районы южной Англии", - говорит Бен Рич.

Метеоролог Би-би-си в Уэльсе Дерек Броквей сказал, что, хотя "Юнис" не относится к категории ураганов, сила ветра достигнет уровня урагана.

Жителям рекомендовали хорошо закрепить вещи и различные предметы, находящиеся во дворах, запирать двери и окна, держать машины запертыми в гаражах (у кого они есть) или хотя бы подальше от деревьев и стен.