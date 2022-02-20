Юлия Ковальчук поделилась редкими фото из Юрмалы

На снимках запечатлены редкие моменты за кулисами концертного зала "Дзинтари". Кроме Ксении на фото есть Лера Кудрявцева и Ксения Собчак . В те годы блондинки были ведущими "Новой волны", которая тогда проходила в Юрмале.

Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" с 2001 по 2014 год проводился в Юрмале. С 2015 по настоящее время конкурс проводится в Сочи. Идея мероприятия принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. "Музой" конкурса является Алла Пугачева, которая присуждала свой собственный приз.

Напомним, в 2004 году на "Новой волне" победила группа Cosmos, а в 2005 году - Интарс Бусулис.