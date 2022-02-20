Юлия Ковальчук поделилась редкими фото из Юрмалы
Бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась в соцсетях архивными фотографиями с международного конкурса "Новая волна" в Юрмале.
Бывшая солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук поделилась в соцсетях архивными фотографиями с международного конкурса "Новая волна" в Юрмале.
На снимках запечатлены редкие моменты за кулисами концертного зала "Дзинтари". Кроме Ксении на фото есть Лера Кудрявцева и Ксения Собчак. В те годы блондинки были ведущими "Новой волны", которая тогда проходила в Юрмале.
Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" с 2001 по 2014 год проводился в Юрмале. С 2015 по настоящее время конкурс проводится в Сочи. Идея мероприятия принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. "Музой" конкурса является Алла Пугачева, которая присуждала свой собственный приз.
Напомним, в 2004 году на "Новой волне" победила группа Cosmos, а в 2005 году - Интарс Бусулис.
Галерея: конкурс "Новая волна" в Юрмале (2014)