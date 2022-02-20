Даня Милохин: "Сейчас я был бы готов стать отцом"
Популярный тиктокер Даня Милохин стал гостем шоу "Детектор" на телеканале "Пятница!", где сделал ряд неожиданных признаний.
Популярный тиктокер Даня Милохин стал гостем шоу "Детектор" на телеканале "Пятница!", где сделал ряд неожиданных признаний.
Даня отвечал на вопросы под полиграфом, поэтому с ведущим Марком Бартоном старался быть предельно искренним, пишет StarHit.ru.
Милохин заметил, что очень любит детей. Но жениться пока он не готов: "Если девушка забеременеет, я испугаюсь. А дальше что-нибудь придумаю. Сейчас я был бы готов стать отцом, но не быть с женой. Жена - это круто, но не сейчас".
Напомним, с трех лет Даня Милохин жил в детдоме. Его мать родила мальчика в 17 лет. Муж ее был пьющим и непутевым. Женщине было трудно, и она отдала детей в детдом. Сначала это было временным решением, но месяцы переросли в 10-летия.
В 13 лет они с братом попали в приемную семью. В 16 у Дани был сложный период, когда он пристрастился к наркотикам и разорвал связь с опекунами, но позднее сумел избавиться от зависимости и восстановить общение с людьми, желавшими ему добра.
Популярность Милохину принес TikTok-дом DreamTeam House, который они основали вместе с продюсером Ярославом Андреевым. Дальше была коллаборация с Басковым, группой "Мумий Тролль", попадание в списки Forbes, участие в "Ледниковом периоде" и слухи о романе с Женей Медведевой.