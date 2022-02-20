Даня Милохин: "Сейчас я был бы готов стать отцом"

​Даня отвечал на вопросы под полиграфом, поэтому с ведущим Марком Бартоном старался быть предельно искренним, пишет StarHit.ru.

Милохин заметил, что очень любит детей. Но жениться пока он не готов: "Если девушка забеременеет, я испугаюсь. А дальше что-нибудь придумаю. Сейчас я был бы готов стать отцом, но не быть с женой. Жена - это круто, но не сейчас".

Напомним, с трех лет Даня Милохин жил в детдоме. Его мать родила мальчика в 17 лет. Муж ее был пьющим и непутевым. Женщине было трудно, и она отдала детей в детдом. Сначала это было временным решением, но месяцы переросли в 10-летия.

В 13 лет они с братом попали в приемную семью. В 16 у Дани был сложный период, когда он пристрастился к наркотикам и разорвал связь с опекунами, но позднее сумел избавиться от зависимости и восстановить общение с людьми, желавшими ему добра.