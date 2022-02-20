Вс, 20.02.2022
Две пенсии придется отдать за месячное отопление. Я таких денег в руках не держал! Язеп, житель Дагды
Язеп, житель Дагды
2

Видео ⟩ В прямом эфире произошла драка между журналистом и украинским политиком

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В субботу, 19 февраля, во время прямого эфира украинской телевизионной передачи "Свобода слова Савика Шустера" журналист ударил по лицу пророссийски настроенного украинского политика, сообщает Slate magazine.

Драка разгорелась, когда украинский политик от пророссийской партии отказался осудить президента России Владимира Путина.

В какой-то момент во время обсуждения журналист Юрий Бутусов подошел к Нестору Шуфричу, депутату украинского парламента, и ударил его по лицу.

Некоторые из тех, кто смотрел трансляцию в прямом эфире, аплодировали.

Драка между Бутусовым и Шуфричем длилась около минуты, так как окружающие призывали их остановиться. В конце концов их разняли.

В студии также находились бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и экс-президент Петр Порошенко. В какой-то момент перед началом драки Яценюк спросил Шуфрича, является ли Путин "убийцей и преступником", на что политик просто ответил: "Пусть с этим разбираются украинские власти".

Порошенко посмеялся над ответом: "Здесь в студии российский агент".


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back