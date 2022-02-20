Видео ⟩ В прямом эфире произошла драка между журналистом и украинским политиком

Драка разгорелась, когда украинский политик от пророссийской партии отказался осудить президента России Владимира Путина.

В какой-то момент во время обсуждения журналист Юрий Бутусов подошел к Нестору Шуфричу, депутату украинского парламента, и ударил его по лицу.

Некоторые из тех, кто смотрел трансляцию в прямом эфире, аплодировали.

Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4 — Glenn Kates (@gkates) February 18, 2022

Драка между Бутусовым и Шуфричем длилась около минуты, так как окружающие призывали их остановиться. В конце концов их разняли.

В студии также находились бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и экс-президент Петр Порошенко. В какой-то момент перед началом драки Яценюк спросил Шуфрича, является ли Путин "убийцей и преступником", на что политик просто ответил: "Пусть с этим разбираются украинские власти".