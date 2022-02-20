"Сейчас мы гадаем на кофейной гуще": Экс-президент о ситуации в Украине

На вопрос о возможности настоящей войны в XXI веке Вайра Вике-Фрейберга сказала: "Мы сейчас гадаем на кофейной гуще - сегодня вторгнутся, завтра вторгнутся, отступят, что будет? Нужна дипломатия и разговоры.

Какая может быть дипломатия со страной, которая говорит - мы хотим вернуться в 1997 год, а еще лучше - в 1991 год?

Россия хочет указывать, что Украина может и что не может делать. Что могут делать страны Балтии и что не может делать Польша для своей безопасности.

Они требуют, и именно это президент Путин ясно дал понять в своей речи в 2007 году: "Мы унижены, потому что больше не можем наступать своими ботинками этим странам на голову".

Экс-президент подчеркнула, что это время испытаний для Запада. "Либо Запад показывает, что они действительно гнилые, истощенные и беспомощные - и это меня ужасно пугает, - либо будет реализована коммунистическая пропаганда о прогнившей системе Запада", - добавила Вике-Фрейберга.

Она отметила, что латвийцы готовились к такому с момента восстановления своей независимости, когда первое на тот момент правительство Латвии заявило о своем желании вступить в НАТО.