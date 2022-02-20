Фото, видео ⟩ "Мы видели смерть": выжившие после пожара на греческом пароме рассказали о случившемся

"Мы видели смерть", - сказал спасенный Данило Карлучи. Многие пассажиры корабля, в том числе Карлучи, были владельцами грузовиков или водителями, перевозившими товары.
Девятичасовое путешествие из западного греческого порта Игуменица, в итальянский порт Бриндизи было частью их еженедельной рутины.
Дэвид Валер, 58-летний британский пассажир, сказал, что оставил все свои личные вещи, когда убегал в темноте.
"Я не знал, что происходит. Была кромешная тьма, поэтому я не знал, куда иду. Было страшно", - сказал Валер.
Шестнадцатилетний Валентино Турлаков сказал: "Это была действительно страшная ночь, которую я никогда в жизни не забуду".
Уже сообщалось, что в Ионическом море недалеко от греческого острова Корфу загорелся итальянский паром Euroferry Olympia.
По данным AFP, на борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа, большинство из них были эвакуированы. Изначально сообщалось о 12 пропавших без вести, позже один из них был найден живым. Судьба еще 11 человек пока неизвестна. Числящиеся до сих пор пропавшими пассажиры прибыли из Болгарии, Греции, Литвы и Турции.