Фото, видео ⟩ "Мы видели смерть": выжившие после пожара на греческом пароме рассказали о случившемся

"Мы видели смерть", - сказал спасенный Данило Карлучи. Многие пассажиры корабля, в том числе Карлучи, были владельцами грузовиков или водителями, перевозившими товары.

Девятичасовое путешествие из западного греческого порта Игуменица, в итальянский порт Бриндизи было частью их еженедельной рутины.

Дэвид Валер, 58-летний британский пассажир, сказал, что оставил все свои личные вещи, когда убегал в темноте.

"Я не знал, что происходит. Была кромешная тьма, поэтому я не знал, куда иду. Было страшно", - сказал Валер.

Шестнадцатилетний Валентино Турлаков сказал: "Это была действительно страшная ночь, которую я никогда в жизни не забуду".

Уже сообщалось, что в Ионическом море недалеко от греческого острова Корфу загорелся итальянский паром Euroferry Olympia.

По данным AFP, на борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа, большинство из них были эвакуированы. Изначально сообщалось о 12 пропавших без вести, позже один из них был найден живым. Судьба еще 11 человек пока неизвестна. Числящиеся до сих пор пропавшими пассажиры прибыли из Болгарии, Греции, Литвы и Турции.

#Greece



Video of a fire on a cruise ship in the Ionian Sea off the coast of Greece.



237 passengers 50+ crew members on board the Euroferry Olympia, all parties were evacuated, no injuries were reported. pic.twitter.com/97croKgO6W — David Kime (@CyberRealms1) February 18, 2022

Traghetto diretto dalla Grecia a Brindisi in fiamme al largo di Corfù. In salvo i 288 a bordo. Matterella: com https://t.co/S7wuOVBZTS — informazione interno (@infoitinterno) February 18, 2022