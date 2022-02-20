Вс, 20.02.2022
Оружия у нас нет. Как и безопасности Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Фото, видео ⟩ "Мы видели смерть": выжившие после пожара на греческом пароме рассказали о случившемся

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу, 18 февраля, на пароме у острова Корфу в Греции вспыхнул пожар. Пассажиры, спасенные с парома, рассказали, что они благодарны за то, что выжили, пишет Reuters.

"Мы видели смерть", - сказал спасенный Данило Карлучи. Многие пассажиры корабля, в том числе Карлучи, были владельцами грузовиков или водителями, перевозившими товары.

Девятичасовое путешествие из западного греческого порта Игуменица, в итальянский порт Бриндизи было частью их еженедельной рутины.

Дэвид Валер, 58-летний британский пассажир, сказал, что оставил все свои личные вещи, когда убегал в темноте.

"Я не знал, что происходит. Была кромешная тьма, поэтому я не знал, куда иду. Было страшно", - сказал Валер.

Шестнадцатилетний Валентино Турлаков сказал: "Это была действительно страшная ночь, которую я никогда в жизни не забуду".

Уже сообщалось, что в Ионическом море недалеко от греческого острова Корфу загорелся итальянский паром Euroferry Olympia.

По данным AFP, на борту находились 239 пассажиров и 51 член экипажа, большинство из них были эвакуированы. Изначально сообщалось о 12 пропавших без вести, позже один из них был найден живым. Судьба еще 11 человек пока неизвестна. Числящиеся до сих пор пропавшими пассажиры прибыли из Болгарии, Греции, Литвы и Турции.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back