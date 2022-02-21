Глава НВС: ни одна из стран НАТО не говорит о выводе военнослужащих из стран Балтии

Комментируя заявление России о своем желании вывода американских войск из стран Балтии, Калниньш сказал, что на прошлой неделе у него было несколько переговоров с командующими вооруженными силами, а министр обороны встречался с ведущими политиками стран НАТО.

"Ни одна страна, ни один лидер, ни один командир ни полслова не упомянули о выполнении этого ультиматума", - сказал командующий НВС.

Наоборот, все подтвердили, что сотрудничество и развитие военного потенциала будут еще более интенсивными. "В соответствии со статьей 5 [Договора НАТО] безопасность будет обеспечиваться постоянно" - сказал Калниньш.