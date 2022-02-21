Пн, 21.02.2022
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Андрей Данилевич, водитель общественного транспорта
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Глава НВС: ни одна из стран НАТО не говорит о выводе военнослужащих из стран Балтии

Леонид Калниньш ФОТО: Zane Bitere / LETA

Ни одна страна НАТО не говорит об исполнении российского ультиматума относительно вывода военнослужащих из стран Балтии, заявил на Латвийском радио командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Комментируя заявление России о своем желании вывода американских войск из стран Балтии, Калниньш сказал, что на прошлой неделе у него было несколько переговоров с командующими вооруженными силами, а министр обороны встречался с ведущими политиками стран НАТО.

"Ни одна страна, ни один лидер, ни один командир ни полслова не упомянули о выполнении этого ультиматума", - сказал командующий НВС.

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Наоборот, все подтвердили, что сотрудничество и развитие военного потенциала будут еще более интенсивными. "В соответствии со статьей 5 [Договора НАТО] безопасность будет обеспечиваться постоянно" - сказал Калниньш.

Как сообщалось, вице-президент США Камала Харрис также заявила на встрече с лидерами стран Балтии в Мюнхене в пятницу, что Вашингтон твердо привержен защите своих союзников по НАТО.


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