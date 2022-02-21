Медики запретили МакSим летать
Российская певица МакSим (наст. имя - Марина Максимова) рассказала о восстановлении после пневмонии, передает "Пятый канал". После перенесенного Covid-19 самой большой проблемой стали изменения в голосе.
Российская певица МакSим (наст. имя - Марина Максимова) рассказала о восстановлении после пневмонии, передает "Пятый канал". После перенесенного Covid-19 самой большой проблемой стали изменения в голосе.
МакSим до сих пор не может петь и выступать из-за проблем со здоровьем. Восстановление происходит медленно: "Я сейчас занимаюсь вокалом, заново учусь петь. То, что со мной произошло, не проходит бесследно. Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать тоже нельзя".
Певица рассказала и о том, что столкнулась с предательством во время свой болезни.
"Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя", - поделилась звезда.
Сейчас МакSим старается проводить больше времени с дочками. Недавно она записала песню вместе с Егором Кридом. Работа в студии проходила сложно, но она справилась.
Напомним, 16 июня стало известно, что 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали в одну из московских клиник с острой пневмонией и подозрением на Covid-19. У звезды была температура под 40, сильный кашель, слабость. Ее легкие были поражены на 40 процентов. Тесты на коронавирус были отрицательными. Сначала медики попробовали неинвазивную вентиляцию легких, а после погрузили МакSим в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.