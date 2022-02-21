Медики запретили МакSим летать

МакSим до сих пор не может петь и выступать из-за проблем со здоровьем. Восстановление происходит медленно: "Я сейчас занимаюсь вокалом, заново учусь петь. То, что со мной произошло, не проходит бесследно. Легкие восстанавливаются пока с трудом. Летать тоже нельзя".

Певица рассказала и о том, что столкнулась с предательством во время свой болезни.

"Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла. Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя", - поделилась звезда.

Сейчас МакSим старается проводить больше времени с дочками. Недавно она записала песню вместе с Егором Кридом. Работа в студии проходила сложно, но она справилась.