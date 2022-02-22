airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину

Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом airBaltic, сказано в пресс-релизе компании. Перед каждым рейсом ее сотрудники оценивают текущую ситуацию и следуют рекомендациям официальных властей. Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.

На этой неделе airBaltic каждый день планирует выполнять рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом.

Из-за временной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Авиакомпания свяжется с пассажирами указанных рейсов и предложит им перенести бронирование на другие рейсы.