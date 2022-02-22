airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину

Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом airBaltic, сказано в пресс-релизе компании. Перед каждым рейсом ее сотрудники оценивают текущую ситуацию и следуют рекомендациям официальных властей. Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.
На этой неделе airBaltic каждый день планирует выполнять рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом.
Из-за временной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Авиакомпания свяжется с пассажирами указанных рейсов и предложит им перенести бронирование на другие рейсы.
Как сообщалось, уже несколько месяцев звучат опасения насчет возможного вооруженного вторжения России в Украину - на границах соседней страны сосредоточены более 100 тысяч российских военнослужащих, военная техника и прочее. Вчера, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости двух непризнанных "народных республик" - ДНР и ЛНР, что еще больше подогрело версии о приближающемся конфликте.