Вт, 22.02.2022
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Кристиан Бректе, художник
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airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в сложившейся ситуации приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс.

Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом airBaltic, сказано в пресс-релизе компании. Перед каждым рейсом ее сотрудники оценивают текущую ситуацию и следуют рекомендациям официальных властей. Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.

На этой неделе airBaltic каждый день планирует выполнять рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом.

Из-за временной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Авиакомпания свяжется с пассажирами указанных рейсов и предложит им перенести бронирование на другие рейсы.

Как сообщалось, уже несколько месяцев звучат опасения насчет возможного вооруженного вторжения России в Украину - на границах соседней страны сосредоточены более 100 тысяч российских военнослужащих, военная техника и прочее. Вчера, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости двух непризнанных "народных республик" - ДНР и ЛНР, что еще больше подогрело версии о приближающемся конфликте.


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