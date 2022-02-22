Вт, 22.02.2022
Состояние сетей государственных дорог в настоящее время самое лучшее за последние 25-30 лет. Анна Кононова, представитель Latvijas Valsts ceļi
Анна Кононова, представитель Latvijas Valsts ceļi

Бритни Спирс подписала договор на внушительную сумму за свои мемуары

ФОТО: REUTERS/Eduardo Munoz/Scanpix

Бритни Спирс заключила сделку с книжным издательством на 15 миллионов долларов. Певица собирается выпустить свои мемуары, где расскажет, что ей пришлось пережить за 13 лет под опекунством отца. Об этом пишет The Page Six.

Отмечается, что дороже контракт с издательством был только у экс-президента США Барака Обамы. Есть мнение, что решение написать мемуары прошло к Бритни после выхода книги ее сестры Джейми Линн. По словам певицы, та нагло оклеветала ее, поэтому настало ее время говорить правду.

"Если у вас есть друг, который живет в маленьком доме в течение нескольких месяцев без машины, телефона, двери для уединения, которому приходится работать по 10 часов в сутки 7 дней в неделю и сдавать тонны крови еженедельно… Я настоятельно рекомендую пойти туда и забрать его оттуда! Если вы похожи на мою семью, которая говорит что-то в духе "Извини, ты находишься под опекой", вероятно, думая, что это дает им право издеваться над тобой… Слава Богу, я нашла потрясающего адвоката Мэттью Розенгарта, который помог изменить мою жизнь", - шокировала Бритни поклонников.

Она не раз обвиняла свою семью в издевательствах над ней.

Напомним, певица находилась под опекой 13 лет, с 2008 года, после серии публичных срывов. В начале лета 2021 года она впервые выступила в суде и обвинила отца в жестоком обращении: по словам звезды, ее заставляли выступать против воли, принимать психотропные препараты и противозачаточные и не давали доступа к социальным сетям.


НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Последние новости

НАВЕРХ
Back