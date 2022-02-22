Бритни Спирс подписала договор на внушительную сумму за свои мемуары

Отмечается, что дороже контракт с издательством был только у экс-президента США Барака Обамы. Есть мнение, что решение написать мемуары прошло к Бритни после выхода книги ее сестры Джейми Линн. По словам певицы, та нагло оклеветала ее, поэтому настало ее время говорить правду.

"Если у вас есть друг, который живет в маленьком доме в течение нескольких месяцев без машины, телефона, двери для уединения, которому приходится работать по 10 часов в сутки 7 дней в неделю и сдавать тонны крови еженедельно… Я настоятельно рекомендую пойти туда и забрать его оттуда! Если вы похожи на мою семью, которая говорит что-то в духе "Извини, ты находишься под опекой", вероятно, думая, что это дает им право издеваться над тобой… Слава Богу, я нашла потрясающего адвоката Мэттью Розенгарта, который помог изменить мою жизнь", - шокировала Бритни поклонников.

Она не раз обвиняла свою семью в издевательствах над ней.