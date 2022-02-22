Вт, 22.02.2022
Министры других стран приезжали в Латвию посмотреть на этого министра обороны - которой 32 года, она блондинка и решила, что может завоевать место, которое всегда было мужским. Линда Мурниеце, бывший министр обороны Латвии
Линда Мурниеце, бывший министр обороны Латвии
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Украина может разорвать дипотношения с Россией

Владимир Зеленский. ФОТО: GLEB GARANICH/REUTERS

Министерство иностранных дел Украины попросило главу страны Владимира Зеленского рассмотреть предложение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом рассказал Зеленский на пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, передает "Медуза" со ссылкой на украинское издание "Сегодня".

"Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Мне поступил запрос от МИД, чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Сразу после нашей пресс-конференции я буду работать над этим вопросом", - сказал Зеленский.

Глава Украины также сказал, что "признанием так называемых Л/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины", передает слова главы Украины "Интерфакс".

МИД России заявил, что Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, передает РИА Новости.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских "республик" ДНР и ЛНР. На следующий день Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными республиками.

Ночью на 22 февраля, после путинских указов, Зеленский выступил с телеобращением, во время которого назвал действия России односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета Украины, а также сказал, что его страна придерживается мирного пути решения конфликта.


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