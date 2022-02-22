Украина может разорвать дипотношения с Россией

"Мы видим наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Мне поступил запрос от МИД, чтобы я рассмотрел вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Сразу после нашей пресс-конференции я буду работать над этим вопросом", - сказал Зеленский.

Глава Украины также сказал, что "признанием так называемых Л/ДНР Россия создает юридические основания для вооруженной агрессии против Украины", передает слова главы Украины "Интерфакс".

МИД России заявил, что Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, передает РИА Новости.

В понедельник, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости сепаратистских "республик" ДНР и ЛНР. На следующий день Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными республиками.