Кризис в Украине и страны Балтии: что изменится?

airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в сложившейся ситуации приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс.

Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом airBaltic, сказано в пресс-релизе компании. Перед каждым рейсом ее сотрудники оценивают текущую ситуацию и следуют рекомендациям официальных властей. Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.

На этой неделе airBaltic каждый день планирует выполнять рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом.

Из-за временной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Авиакомпания свяжется с пассажирами указанных рейсов и предложит им перенести бронирование на другие рейсы.

Как сообщалось, уже несколько месяцев звучат опасения насчет возможного вооруженного вторжения России в Украину - на границах соседней страны сосредоточены более 100 тысяч российских военнослужащих, военная техника и прочее. Вчера, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости двух непризнанных "народных республик" - ДНР и ЛНР, что еще больше подогрело версии о приближающемся конфликте.

Латвийские авиаперевозчики должны проводить оценку рисков безопасности перед каждым полетом в украинские аэропорты

Агентство гражданской авиации (CAA) усилило требования безопасности для использования воздушного пространства Украины, и впредь латвийские авиаперевозчики должны проводить оценку рисков безопасности перед каждым рейсом в аэропорты Украины, сообщили в CAA.

CAA ранее рекомендовало авиаперевозчикам соблюдать дополнительные меры безопасности для использования воздушного пространства Украины. С самого начала российско-украинского конфликта перевозчикам рекомендуется планировать свои полеты таким образом, чтобы ни самолет, ни экипаж не находились на территории Украины в течение длительного времени, например, всю ночь.

На прошлой неделе агентство рекомендовало не выполнять полеты в воздушном пространстве Украины в зонах УКДВ/РПИ Днепропетровск и УКФВ/РПИ Симферополь, а также вблизи украинско-российской границы на всем ее протяжении. По данным CAA, нахождение в этих зонах может представлять высокий риск для безопасности гражданской авиации.

Агентство отмечает, что в сотрудничестве с международными и национальными партнерами отслеживает риски безопасности гражданской авиации при использовании воздушного пространства Украины. По данным CAA, гражданские самолеты не могут стать целью атаки в случае военного конфликта на Украине, однако существует риск ошибочной идентификации гражданских самолетов. Поэтому CAA призывает жителей воздержаться от поездок на Украину.