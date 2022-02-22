Кризис в Украине и страны Балтии: что изменится?

Глава МИД рассчитывает, что первый пакет санкций против РФ будет готов в течение
airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину
Правительство выделило 50 000 евро на эвакуацию при необходимости жителей Латвии
События в Украине вызывают реакцию по всему миру, в том числе - в Латвии, Литве и Эстонии. Мы собрали для вас главное из того, как реагируют страны Балтии на происходящий кризис вокруг Украины.
Правительство выделило 50 000 евро на эвакуацию при необходимости жителей Латвии с Украины
Правительство сегодня приняло решение о выделении 50 000 евро из программы средств на непредвиденные случаи для эвакуации находящихся на Украине жителей Латвии наземным транспортом.
Как указали в Министерстве иностранных дел (МИД), цель распоряжения - покрыть расходы, которые возникнут, если из-за серьезной угрозы безопасности со стороны России возникнет необходимость эвакуации латвийских граждан в условиях ограниченного воздушного сообщения с Украиной.
По данным МИД, сейчас на Украине на короткий или длительный срок находятся почти 3000 латвийцев. Некоторые после призывов МИД уже покинули Украину.
В МИД указали, что в случае закрытия воздушного сообщения с Украиной и ограничения международных наземных пассажирских перевозчиков возникнет необходимость организации наземного транспорта для эвакуации латвийцев, которые захотят желание вернуться в Латвию. По оценкам, это может быть около 500 человек.
В МИД добавили, что точную сумму расходов на эвакуацию прогнозировать невозможно, но транспортные расходы на человека рассчитаны в среднем в размере 100 евро, и общая сумма для эвакуации 500 человек составит 50 000 евро.
airBaltic временно приостанавливает ночные полеты в Украину
Латвийская авиакомпания airBaltic сообщает, что в сложившейся ситуации приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс.
Безопасность пассажиров и сотрудников является главным приоритетом airBaltic, сказано в пресс-релизе компании. Перед каждым рейсом ее сотрудники оценивают текущую ситуацию и следуют рекомендациям официальных властей. Компания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.
На этой неделе airBaltic каждый день планирует выполнять рейсы между Киевом и Ригой, а также два рейса между Киевом и Вильнюсом.
Из-за временной приостановки полетов авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Авиакомпания свяжется с пассажирами указанных рейсов и предложит им перенести бронирование на другие рейсы.
Как сообщалось, уже несколько месяцев звучат опасения насчет возможного вооруженного вторжения России в Украину - на границах соседней страны сосредоточены более 100 тысяч российских военнослужащих, военная техника и прочее. Вчера, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости двух непризнанных "народных республик" - ДНР и ЛНР, что еще больше подогрело версии о приближающемся конфликте.
Латвийские авиаперевозчики должны проводить оценку рисков безопасности перед каждым полетом в украинские аэропорты
Агентство гражданской авиации (CAA) усилило требования безопасности для использования воздушного пространства Украины, и впредь латвийские авиаперевозчики должны проводить оценку рисков безопасности перед каждым рейсом в аэропорты Украины, сообщили в CAA.
CAA ранее рекомендовало авиаперевозчикам соблюдать дополнительные меры безопасности для использования воздушного пространства Украины. С самого начала российско-украинского конфликта перевозчикам рекомендуется планировать свои полеты таким образом, чтобы ни самолет, ни экипаж не находились на территории Украины в течение длительного времени, например, всю ночь.
На прошлой неделе агентство рекомендовало не выполнять полеты в воздушном пространстве Украины в зонах УКДВ/РПИ Днепропетровск и УКФВ/РПИ Симферополь, а также вблизи украинско-российской границы на всем ее протяжении. По данным CAA, нахождение в этих зонах может представлять высокий риск для безопасности гражданской авиации.
Агентство отмечает, что в сотрудничестве с международными и национальными партнерами отслеживает риски безопасности гражданской авиации при использовании воздушного пространства Украины. По данным CAA, гражданские самолеты не могут стать целью атаки в случае военного конфликта на Украине, однако существует риск ошибочной идентификации гражданских самолетов. Поэтому CAA призывает жителей воздержаться от поездок на Украину.
Агентство также отмечает, что по мере повышения уровня угрозы для безопасности гражданской авиации CAA может издать рекомендации о неиспользовании воздушного пространства Украины или отказе от полетов в украинские аэропорты и из них. Рекомендации для латвийских авиаперевозчиков вступают в силу немедленно, а это значит, что в таком случае населению будет сложно покинуть Украину воздушным путем.
CAA разрабатывает возможные сценарии по обеспечению безопасных репатриационных рейсов с Украины.
Страны Балтии осудили решение России признать донбасские "республики"
Страны Балтии осудили решение президента России Владимира Путина признать "независимость" так называемых Донецкой и Луганской народных республик и потребовали санкций против России.
В совместном заявлении президент Латвии Эгил Левитс, председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич подчеркнули, что Россия насильственно пытается добиться смены политического руководства и внешней политики Украины, грубо нарушая нормы международного права под надуманным предлогом и распространяя заведомо ложную информацию.
Руководители государства подчеркнули, что принятое президентом России Владимиром Путиным решение о признании независимости неподконтрольных Украине территорий Луганской и Донецкой областей продолжает начатую в 2014 году атаку на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, незаконно меняя границы в Европе.
"Категорически осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество предпринять самые решительные шаги для прекращения российской агрессии и оказания помощи Украине. Мы призываем международное сообщество к согласованным действиям путем введения жестких экономических санкций в отношении Российской Федерации и лиц, несущих ответственность за атаку на украинскую государственность", - отметили первые лица страны.
"Россия разорвала Минские соглашения. Это показывает, что Москва стремится углубить конфликт, а не разрешить его. Решение президента Путина признать сепаратистские районы Донецкой и Луганской областей государствами является грубым и неоправданным нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Эстония этого никогда не признает.
Кризис с безопасностью в последние месяцы еще раз показал, кто агрессор, а кто жертва.
Ответ Евросоюза должен быть быстрым, эффективным и единым. Это означает санкции", - сказал президент Эстонии Алар Карис.
Президент Литвы Гитанас Науседа назвал в Twitter признание ДНР и ЛНР "недопустимым нарушением международного права". Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните добавила в Twitter, что "способ, которым мы ответим, определит нас для будущих поколений".
Латвия решительно осуждает Россию за агрессию против Украины
Министерство иностранных дел Латвии вызвало на встречу временного поверенного в делах посольства России, которому со стороны Латвии выражено резкое осуждение за агрессию России против Украины, "основанную на сфабрикованных предлогах и распространяемой откровенно ложной информации", сообщили в МИД.
В ответ на решение президента России Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой территорий, неподконтрольных правительству Украины, на встречу с государственным секретарем МИД Андрисом Пелшсем был вызван временный поверенный в делах посольства России.
Пелшс указал, что предпринятые Россией шаги являются явным нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины, насильственным изменением границ. Государственный секретарь МИД подчеркнул, что эта акция вызвала резкое и широкое международное осуждение и будет иметь серьезные и долговременные последствия для России.
Латвия подчеркивает, что международное сообщество резко отреагирует и предпримет самые решительные шаги для прекращения российской агрессии и оказания помощи Украине. Латвия выступает за введение жестких экономических санкций против России и лиц, ответственных за атаку на украинскую государственность.
Госсекретарь МИД подтвердил полную поддержку Латвией суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее границ, признанных международным сообществом.
В МИД сообщили, что на время отсутствия посла России в Латвии высшим дипломатическим представителем России в Латвии является временный поверенный в делах посольства.
Глава МИД рассчитывает, что первый пакет санкций против РФ будет готов в течение недели
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассчитывает, что первый пакет санкций против России будет готов уже на этой неделе.
Сегодня ночью было созвано внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по поводу решения России. Как сообщил министр в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma, встреча завершилась безрезультатно, что неудивительно, поскольку Россия имеет право вето на любое решение в Совете безопасности ООН.
Ринкевич сказал, что ответом ЕС России будут санкции.
"Мы действительно проработали пакет санкций как внутри ЕС, так и с нашими союзниками. Здесь, конечно, нужно договориться о том, в каком объеме они будут применяться, потому что сценарии разные", - прокомментировал министр.
По его мнению, России необходимо послать очень четкий сигнал о неприемлемости ее действий, а Украине - о том, что ее поддерживают. По словам Ринкевича, можно использовать несколько элементов:
сами санкции,
финансовая, экономическая, а также военная поддержка Украины, которую уже оказывает Латвия,
расширение присутствия НАТО на "восточном фланге".
Министр также сообщил, что ЕС будет координировать свои действия по санкциям против России с США, Канадой, Великобританией и другими странами. "Говорить о том, какие элементы будут утверждены, на данный момент преждевременно. Это решение более чем 27 стран в координации с другими партнерами", - подчеркнул Ринкевич. По его словам, важны и юридические аспекты решения.
Министр также подчеркнул, что Латвия является частью ЕС и НАТО, и это лучшее, что гарантирует политическую, военную и экономическую безопасность.